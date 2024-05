Rákosi megérkezett a Brit-szigetekre: a hatalomnak nem tetsző vicc vagy egy mém „gyűlöletbeszéd”, amiért börtön jár

London régebben is kezdte az egész műfajt, a második világháború után az érkező vendégmunkások védelmében, a vallási és nemi orientáció-alapú gyalázkodást 1986-tól tiltja törvény, 2010-ben az egyenlőségi törvény, amely ennek dacára már felsorolt kategóriákat: életkor, fogyatékosság, választott nem (vagyis tehát a transzneműek is), faj, satöbbi. A transzneműek 2004 óta kérhetik, hogy a hatóságok választott nemüknek megfelelően kezeljék őket minden téren – úgy a nyugdíjkorhatárnál, mint a házasság kérdésében is. A transzneműek külön védelmére a 2003-as büntetőtörvénykönyv megfelelő passzusa siet, amely mindennemű ellenséges megkülönböztetést tilt faji és vallási meggyőződés alapján, utóbb pedig ebbe emelték be a szexuális orientáció, a transznemű öntudat és a fogyatékosság kategóriáit is.