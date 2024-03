Észrevette? Megváltozik a Google, a Facebook és az Apple működése az EU szabályai miatt

Nyitókép: Egy férfi telefonál a Google logója előtt egy barcelonai kiállításon 2024. február 27-én / forrás: PAU BARRENA / AFP

A digitális piaci törvény (DMA) szigorítást vezet be a technológiai ipar szektorában, a jogszabály (kimondatlan, de felismerhető) célja, hogy visszaszorítsa a hat nagy tech óriás (Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft és a ByteDance (a TikTok anyavállalata)) piactorzító működési gyakorlatát. Az új szabályozás alapján az online platformoknak innentől kezdve

választási lehetőséget kell biztosítaniuk a felhasználók számára, ezzel élénkítik a versenyt riválisaikkal.

A törvény megsértése szigorú szankciókat von maga után, a vállalat globális bevételének akár tíz százalékát elérő pénzbírsággal is sújthatják őket - írja a CNN.

A változás érinti többek között az Apple app store funkcióját, a Google keresőprogramját, illetve levelezőrendszerét, a Meta WhatsApp szolgáltatását.

Az Apple közölte, hogy az iPhone applikációk más app store-okból is letölthetők lesznek. A Google jelezte, hogy a keresőprogramja a saját tulajdonában álló vásárlási vagy utazási foglalási oldalain kívül más rivális weboldalakat is fel fog ajánlani a rendszerben kereső felhasználók számára, illetve az Android-használók számára engedélyezni fogja az egyéb keresőprogramok és a Chrome-on kívül más program alkalmazását is.

Ezen kívül

összeköttetés létesül a Signal és a Viber üzenetküldő szolgáltatások, illetve a Meta Messengere és a WhatsApp platformok között,

üzenetet lehet majd közvetlenül küldeni egyik platformról a másikra.

A változtatások oka, hogy az európai döntéshozók évek óta dolgoznak azon, hogy a technológiai óriásvállalatokat szűkebb keretek közé tereljék, úgy tartják ugyanis, hogy

ezek a cégek monopolizálták a digitális piacokat, a fogyasztók személyes adatait felhasználva építettek ki újabb és újabb piacokat.

Az amerikai hírtévé emlékeztet, hogy az EU-ban az elmúlt években több szabályozás napvilágot látott más a digitális szektorban, így szabályozták a digitális adatvédelmet, a közösségi médiát és hamarosan a mesterséges intelligenciát is.

A szabályozások olyan digitális ökoszisztémát hoznak létre, amelyben a felhasználók kevésbe lesznek kiszolgáltatva a nagy tech cégek ajánlatainak, jobban ellenőrizhetik saját adataik felhasználását.

Így például a felhasználó kérheti, hogy a Google kereső ne dokumentálja keresési találatait,

és azokat ne adja át saját YouTube-csatornájának, így az algoritmus nem kreál célzott reklámokat, üzeneteket számára azok alapján.

Az adatvédelem mellett az új törvény egy másik előnyt is biztosíthat a fogyasztóknak: a versenyhelyzet erősítése által vélhetően a jelenleginél olcsóbbak lesznek a digitális szolgáltatások.