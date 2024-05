Perelné a Tiktok Amerikát, áll a bál, Biden is úgy tilt, hogy fenn van

A TikTok úgy reagált: a ByteDance „nem Kína vagy bármely más ország ügynöke”, nem is kínai cég, hiszen számos globális befektetése van.

Havonta mintegy 170 millió amerikai (a lakosság nagyjábóli fele) használja a TikTokot, köztük minden hatodik tinédzser. A Pew Research Center szerint egyötödük azt állítja, hogy „szinte állandóan”. Az amerikai felhasználók több mint 40 százaléka állítja, hogy ez a rendszeres hírforrásuk. A cég amerikai bevétele 2023-ban a becslések szerint 16-20 milliárd dollár közt lehetett.

Az applikáció legnagyobb piaca Amerika, innen van a felhasználói 17 százaléka.

A kongresszus TikTokkal kapcsolatos döntését a vállalat kedden megtámadta, „a szólásszabadság jogaiba való rendkívüli beavatkozásnak” nevezve azt.

A kongresszus azért döntött úgy, megpróbálja rákényszeríteni az alkalmazás eladására az anyavállalatot, mert ez egyszerűbbnek tűnt, mint a betiltás. Az ügy azonban újabb konfliktust okozott Washington és Peking között. A TikTokért százmilliárd dollárt lehetne kérni.

A ByteDance tulajdonosai 2012-ben indították el a Douyin videóapplikációt, és 2016-ban a TikTokot, azóta lényegében a világ legnépszerűbb közösségimédia-platformájává nőtte ki magát. A TikTokot az anyacég Los Angeles-i és szingapúri leányvállalatai üzemeltetik. Alapítóinak csak 20 százalékos részesedése van a ByteDance-ben, de ez döntő beleszólást jelent a cég ügyeibe.

Az alkalmazást 60 százalékban nagybefektetők tulajdonolják, köztük amerikai vállalatok is. Öt boardtagjából három amerikai

– jegyzi meg a BBC.

Az Egyesült Államok régóta komolyan aggódik Kína felemelkedése, illetve titkosszolgálati tevékenysége miatt is. Washington 2022-ben megtiltotta öt kínai vállalat, köztük a Huawei és a ZTE kommunikációs eszközeinek értékesítését és behozatalát. Mostanra a gyanú kiterjedt az olyan infrastruktúrára is, mint a kínai gyártmányú daruk, amelyek gyakoriak az amerikai kikötőkben, beleértve a hadsereg által használtakat is.

Peking ezeket az aggodalmakat amerikai paranoiának minősítette, és arra figyelmeztetett, hogy a TikTok betiltása „elkerülhetetlenül visszaüt az USA-ra”.