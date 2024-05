Német lap: Von der Leyen kétségbeesetten újrázni akar, ezért enyhült meg a szíve a lengyelek felé

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Hosszas anyagot között a Berliner Zeitung arról a hírről, miszerint az Európai Bizottság hanyagolná a 7-es cikkely szerinti eljárást Lengyelország ellen, mert Donald Tusk vezetése alatt nincs rá szükség.

A német lap azt írja: a közelgő EP-választások miatt enyhült meg Von der Leyen szíve a lengyelek felé, és „tesz úgy, mintha jogállam lenne”. Ezt bizonyítja a lap szerint az is, hogy két nappal az EB-közlemény publikálása után Von der Leyen Katowicébe érkezett, de nem mint bizottsági elnök, hanem kampányolni. Ahhoz, hogy újraválasszák, szüksége van a lengyelek támogatására, becslések szerint ugyanis 53 képviselőt adhat az ország Strasbourgnak. Annak a Donald Tusknak a befolyása pedig elengedhetetlen, aki öt éven át volt az Európai Tanács feje, és az Európai Néppártban is vezető szerepet töltött be.

Tuskékat pedig Von der Leyen könnyen magához édesgetheti az eddig visszatartott kohéziós forrásokkal. „Win-win szituáció” – írja a lap, hozzátéve: igazából semmi nem változott Donald Tusk miniszterelnöksége alatt idáig, a jogállamisági kifogások továbbra is fenn állnak, és ezekkel Andrzej Duda elnök miatt jóformán Tusk nem is tud mit kezdeni még két éven át. Ahogy azonban a lap is írja: ez Von der Leyent nem zavarja, egész egyszerűen elfordítja a tekintetét erről.