Meg kell állítani az őrületet Európában – az Osztrák Szabadságpárt EP-képviselője a Mandinernek

Nyitókép: Földházi Árpád

Mi határozza meg idén az európai politikát?

Öt perccel éjfél után vagyunk.

Azzal alapították meg a közösséget, hogy béke, szabadság és jólét legyen a kontinensünkön. Mostanra viszont elárultuk ezeket az alapértékeket. Az Európai Unió hadianyagot szállít Ukrajnának a béketárgyalásokra való felszólítás helyett. A szabadság is az európai közösség alapértékei közé tartozik, ehhez képest egymás után születtek a szabadságot korlátozó intézkedések a közbeszéd kontrolljától a tilalmas témákig. A jóléti célokat is elárultuk: hatalmas infláció volt az utóbbi években, amit a koronavírus-járvány elleni politika okozott. Teljesen elhibázott politikát követtünk: két kézzel szórtuk ki az ablakon a pénzt, aztán Ukrajna ügyében téves döntéseket hoztunk, ezt követően pedig a kedvező árú orosz gázról is lemondtunk. Az eredmény a gigantikus infláció: az energia és ennek nyomán az élelmiszerek, illetve a megélhetés megdrágulása.