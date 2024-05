Nyitókép: AFP/Dave Chan

„S valóban: Orwell befordul a fal felé, csecsemőpózba kuporodik és sírva fakad.

Jó lenne, ha Kanada budapesti nagykövete megválaszolná, hogy

1.: Meddig tart a visszamenőleges hatály? Egy év, húsz év, egy emberöltő?

2.: Ki dönti el, mi minősül gyűlöletbeszédnek? A rendőrség? A bíróság? Vagy esetleg a lakógyűlés? Netán az idióta miniszterelnökük?

3.: Maguk amúgy normálisak?

És akkor a hír: Kanada bebörtönözne mindenkit, aki valaha is közzétett »gyűlöletbeszédet« az interneten

Egy új kanadai törvényjavaslat célja, hogy megvédje a tömegeket az úgynevezett »gyűlöletbeszédtől«. A probléma az, hogy akár visszamenőlegesen is, ami Elon Musk szerint egyszerűen őrültség. A Trudeau-kormány bevezetne egy olyan orwelliánus új jogszabályt, a C-63. számú online ártalmakról szóló törvényt, amely felhatalmazná a rendőrséget arra, hogy akár visszamenőleges hatállyal kutasson az interneten a „gyűlöletbeszéd” megsértése után, és letartóztassa az elkövetőket, még akkor is, ha a bűncselekményre az azt büntető törvény létezése előtt került sor, írja a The People’s Voice.

A Revolver.news szerint sokkoló a törvényjavaslatban a visszamenőleges hatályú kitétel. Lényegében bármit mondtál a múltban, mostantól a mai drákói normák szerint fegyverként lehet ellened felhasználni. Muriel Blaive történész egyenesen őrültnek nevezte a törvényjavaslatot, ami szerinte szembemegy minden nyugati jogi hagyománnyal. Elon Musk techmilliárdos véleményvezér is hasonlóan sommás véleményt fogalmazott meg.

»Ez őrültség, ha így van!«”