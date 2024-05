Elon Musk ellenzi a kínai elektromos autókra kivetett amerikai vámokat

Nyitókép: Maja Hitij/Getty Images

Pár héttel ezelőtt Joe Biden amerikai elnök közölte, hogy a korábbi szintet megnégyszerezve, gyakorlatilag száz százalékos védővámot vet ki az ország a kínai gyártású elektromos autóira. Az elnök kijelentése meglehetősen nagy visszhangot váltott ki az amerikai gazdasági élet szereplői között. Elon Musk párizsi tartózkodása során nyilatkozott a kérdésről. A sajtónak elmondta, hogy sem ő, sem pedig a Tesla nem ért egyet a Kínát érintő védővámok emelésével – írta meg a BCC.

Musk bejelentése azért is tűnhet meglepőnek, mert januárban még arról beszélt, hogy a kínai autógyártók el fogják pusztítani versenytársaikat, ha nem gördítenek eléjük kereskedelmi akadályokat. Ehhez képest most arról számolt be, hogy meglepte az amerikai kormány lépése, és szerinte ennek a lépésnk kereskedelem szabadságát korlátozó és piactorzító hatásai is lehetnek.

A Tesla Musk szerint jól teljesít a kínai piacon, ahol nincsenek hasonló vámok, ezért ő a vámmentesség híve.

Peking természetesen ellenezte a washingtoni vámemelést, és válaszlépéseket ígért.

***