Reszkethet Von der Leyen? Most már az Európai Ügyészség is vizsgálja a Pfizer-ügyet

Bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat vizsgálnak az európai ügyészek az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti oltási tárgyalásokkal kapcsolatban – írta meg a Politico.

A lap információi szerint az Európai Ügyészség (EPPO) nyomozói az elmúlt hónapokban elkezdték átvenni a Von der Leyen ügyében nyomozó belga ügyészek irányítását. Az ügyet érintő vádak között szerepel

a közfunkciókba való beavatkozás, az ügyet érintő SMS-ek megsemmisítése, valamint korrupció és összeférhetetlenség.

Ugyan az Európai Ügyészség ügyészei bűncselekmények ügyében nyomoznak, ez idáig még senkit sem vádoltak meg az üggyel kapcsolatban.

Lengyel kihátrálás

A vizsgálatot eredetileg a belga igazságügyi hatóságok indították Liège városában 2023 elején, miután Frédéric Baldan helyi lobbista büntető feljelentést tett. A feljelentéshez később csatlakozott a magyar és a lengyel kormány is, bár utóbbi Donald Tusk választási győzelme után visszavonta a panaszát – amit meg is erősíett a lengyel kormány szóvivője a Politiconak.

Frédéric Baldan panaszának középpontjában Von der Leyen és Albert Bourla, a Pfizer főnöke közötti állítólagos szöveges üzenetváltás állt, amely feltételezhetően az EU legnagyobb vakcinamegállapodásáról szólt a Covid-19 világjárvány csúcsán.

Kellemetlen időzítés

Az, hogy már az Európai Ügyészség is vizsgálja az ügyet, azzal a kockázattal járhat, hogy tovább fogják vizsgálni a Bizottság elnökének szerepét a vakcina ügyben, amelynek becsült értéke meghaladja a 20 milliárd eurót. A lap szerint mivel az Európai Ügyészség pénzügyi bűncselekmények ügyében nyomoz, lefoglalhat telefonokat és más releváns anyagokat a Bizottság irodáiban vagy más európai országokban, például Ursula von der Leyen szülőhazájában, Németországban.

A fejlemény kényes pillanatban jött Ursula von der Leyen számára, ugyanis a közelmúltban bejelentette be, hogy a második ciklusát is be kívánja tölteni, és indul az Európai Bizottság elnöki székéért.

