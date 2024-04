Nyitókép: MTI / AP / Europa Press / Europa Press

„Az Európai Parlament által szerdán elfogadott úgynevezett migrációs paktum – amely valóban tartalmazza a külföldről irányított hazai baloldal által évek óta tagadott migránskvótát – súlyos beavatkozás Magyarország belső ügyeibe. Szuverenitás probléma.

Persze, várható volt, hogy a migránsbarát politikát még a választások be fogják tolni Brüsszelben. Mindezek ellenénre elidegeníthetetlen jogunk, hogy külső politikai nyomás nélkül eldöntsük azt, hogy kiket engedünk be az ország területére, és kikkel akarunk együtt élni. A nemzeti konzultációban, a népszavazás eredményében és a Fidesz (programjának) győzelmében is burkoltan benne van, hogy mi már döntöttünk. A többség nem akar illegális migránstáborokat. Sem a fideszes, sem az ellenzéki szavazó.

Az Orbán-kormány migrációról alkotott elutasító véleménye túlmutat a Fidesz szavazótáborán, azaz az ellenzéki szavazók jelentős része is azonosul vele. A népszavazás és minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy többen értenek egyet a kormány migrációs politikájával, mint amennyien a jobboldalra szavaznak.

Ez tanulság kellene, hogy legyen a baloldalnak. Ennek ellenére a Demokratikus Koalíció és a Momentum is beleáll – nyilván külföldi érdekcsoportok kérésére. Ez nem egyszerű megfelelési kényszer, ez megrendelés.

Pedig a helyzet – központi szabályozási kísérlet ide vagy oda – nem éppen rózsás.”