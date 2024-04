Még jó, hogy nálunk van diktatúra meg elnyomás

Akadnak köztük úgymond elvi természetűek. Például: a szólásszabadság nemcsak azokat illeti meg, akikkel egyetértünk, hanem azokat is, akikkel semmiben az égegyadta világon sem.

Egy deliberatív demokrácia akkor működik, ha mindenki megszólalhat, akinek releváns mondanivalója van.

És ha az egyik – releváns, mainstream, sőt: uralkodó – narratíva szerint a korlátlan bevándorlás jó, a háborús részvétel is jó, a család meg nem jó, akkor ugyanilyen joga van kifejteni a nézeteit annak, aki szerint a korlátlan bevándorlás rossz, a háborús részvétel rossz, a család meg jó. Mondhatnánk:

mindent szabad mondani, amit nem tilt a törvény – bár a szájkosártörvények idején igen óvatosan kell ezzel bánni.

Mindenkit megillet a jog – és mindenkit egyformán megillet. Ha csak azt illeti meg, aki a megfelelőképpen gondolkodik és szépen beszél újbeszélül, úgy, hogy egyik sértődésből élő csoport se találjon rajta fogást, az már nem szólásszabadság, hanem valami egészen más. Aki annak tapsol éppen, hogy „végre, jól megkapták”, annak van a legkevesebb köze bármiféle értékelvű liberalizmushoz.

Aztán vannak gyakorlatiasabbak is. Mert hát az történt, hogy a szólásszabadsághoz való jogukat gyakorolni kívánó személyek – jelesül a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia, vagyis a NatCon résztvevői – először nem találtak platformot arra, hogy élhessenek ezen jogukkal.

Ugyanis egymás után két szálloda előbb befogadta őket, majd utóbb közölte velük: nem kívánatos vendégek.

Otromba gyakorlat lenne, de végtére is dönthetnek úgy, hogy nem kívánnak helyet biztosítani egy adott nézetrendszert hirdető rendezvénynek. Zárójel: állítólag ugyanez történt Somogyi Andrással meg Pottyondy Edinával, és ha így volt, az is ugyanígy otrombaság volt, akkor is, ha Somogyi életében egy pillanatra sem volt vicces, Pottyondy műsora pedig menthetetlenül csúszik a John Oliver és a Mónika Show közötti skála utóbbi végpontja felé.

Mindenesetre az említett két, nagynevű szálloda vezetői nem maguktól döntöttek így:

Brüsszel három baloldali polgármestere fogott össze, hogy minden lehetséges helyről kiebrudalja a konzervatívokat.

Politikai nyomás alá helyezték a helyszíneket, pénzügyi károkkal fenyegették őket, ha nem mondják vissza a rendezvény befogadását, sőt még a beszállítókat is igyekeztek megfélemlíteni – ha úgy tetszik,

Brüsszel kicsiben is úgy viselkedett, mint nagyban.

S mindezek után, hogy végül mégiscsak sikerült megrendezni az eseményt, Philippe Close, Brüsszel szocialista polgármestere rendőröket uszított a helyszínre, akikkel be akarta záratni azt. Mondván, „közrendzavarás” történhet, hiszen ott vannak a délutáni antifa tüntetők is.

A polgármester, pestiesen szólva, „tolt egy Gyurcsányt”. Szerencsére a szelídebb fajtából, nem lőttek ki szemeket, nem vertek félholtra embereket

– legalábbis jelen sorok írásakor nem eszkalálódott idáig a helyzet –, de ahelyett, hogy biztosította volna a rendezvényen részt vevők szólásszabadsághoz és nem mellesleg testi épséghez való jogát, inkább mindent megtett azért, hogy elhallgattassa a vele egyet nem értő politikai oldal képviselőit, szoros szövetségben az erőszakos ellentüntetőkkel, illetve azok szándékainak megfelelően.