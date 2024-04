Izrael megtámadta Iránt: robbanások az iráni katonai légibázis közelében (VIDEÓ)

Nyitókép: Instagram

A The Times of Izrael arról ír, hogy Irán szerint több drónt lelőttek, és „egyelőre nincs rakétatámadás” az ország ellen, miután robbanásokat hallottak Iszfahán városának közelében. A városban nukleáris létesítmények is vannak – ezt Hoszein Dalirian iráni űrügynökségi szóvivő közölte az X-en.

Ismert, Irán április 13-án indított drón- és rakétatámadást Izrael ellen.

A Fars hírügynökség szerint

három robbanást hallottak az Iszfahán melletti Sékari katonai légibázis közelében.

Az iráni helyi média hangsúlyozza: az Iszfahánban lévő nukleáris létesítmények teljesen biztonságban vannak. „Az Iszfahán tartományban lévő nukleáris létesítmények teljesen biztonságban vannak” – jelentette a Tasnim hírügynökség „megbízható forrásokra” hivatkozva.

Frissítés! Az iráni légvédelem működésbe lépése okozta a robbanások zaját Iszfahán körzetében – közölte időközben egy iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel péntek hajnalban. Az MTI hozzáteszi: Korábbi hírügynökségi jelentések arról számolt be péntek hajnalban, hogy az izraeli hadsereg csapást mért több célpontra Iránban, de ezt Izraelben hivatalosan nem erősítették meg.

