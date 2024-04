Ennél az agyzsibbasztó szellemi igénytelenségnél még Magyar Péter is jobb – ez a helyzet, sajnálom

A kajakozást újrakezdő Szabó Gabriella a Mandinernek: Hogy bírtam ki nélküle?

A háromszoros olimpiai bajnokot visszahúzza szíve, de kevés ideje jut szeretett sportágára. Storcz Botond is kapacitálta, Kozák Danutával is beszélt. Pekingben, Londonban és Rióban is járt, mégsem élhette át az olimpiai falu forgatagát. Talán Párizsban...