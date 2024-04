Ungár Péter szerint Magyar Péter a Kreml propagandáját ismétli

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ungár Péter közösségi oldalán reagált Magyar Péter Klubrádiónak adott interjújának bizonyos elemeire. Mint az LMP-s politikus kiemeli, arra a kérdésre válaszként, hogy kik indították a háborút a következőt halhattuk: „Elnézést, ezt megint meg lehet vizsgálni, szerintem ez nagyon messzire vezet, mert pontosan tudjuk, hogy miket csináltak az amerikaiak. Milyen rakétatelepítések voltak Ukrajna területén, és mindenhol.

Pontosan tudjuk, hogy az amerikaiak által támogatott ukrán kormány miket csinált.”

Majd Ungár hozzáteszi: az is elhangzott, hogy „pontosan tudjuk, hogyan működik az amerikai fegyverbiznisz, ha éppen iraki háború nincs vagy afganisztáni háború nincs, akkor most van ukrán háború”, illetve, hogy „mind az oroszok, mind az amerikaiak katonai erővel építenek befolyási övezetet, annyi a különbség, hogy az amerikaiak nem a saját embereiket és a saját katonáikat használják, bár néha már azt is”. Az LMP-s politikus végül azt is kiemeli, hogy Magyar arról is szót ejtette, hogy a „nyugatiak nyersanyag és termőföld miatt vesznek részt ukrán oldalon a háborúban és az, hogy az orosz kisebbség sanyarú helyzete miatt indították részben a háborút.”

Ezek a mondatok nem egy kormánypárti vagy szélsőjobboldali politikustól hangoztak el, hanem Magyar Pétertől

– húzta alá a posztjában Ungár Péter.

A zöld politikus kifejtette: „Én erőteljes szimpátiával tekintek arra, ha valaki kitart az álláspontja mellett, és felvállal egy adott közegben akár népszerűtlen álláspontokat is. Én leszek az utolsó, aki megszól valakit azért, mert úgy ellenzéki, hogy vannak kérdések, amelyben egyetért a kormányoldallal. De véleményem szerint

Ukrajna kérdését nem látja helyesen Magyar Péter és amiket mond abban nagyon sok olyan állítás van, amelyek az orosz propagandát erősítik.”

Ungár hozzáteszi: a nyugat természetesen „álszent”, az Egyesült Államokat pedig „tökéletlen kormányok vezetik, sokszor tragikus módon”.

Az LMP társelnökének véleménye szerint azonban, valaki, aki Talpra Magyar! néven hoz létre közösséget tudhatja, hogy a kelet európai népeknek nem adatott meg a földrajzi helyzetük miatt az összemosás luxusa.

„Ezért, ha megengedik, pár szempontot Magyar Péter figyelmébe ajánlanék” – jegyezte meg Ungár, és az aláábi három pontban fejtette ki véleményét:

1. Kétségtelenül volt és van Ukrajnában amerikai szolgálati tevékenység, de az ukrán nép nem valami ármány miatt választotta 2013-14-ben a nyugati orientációt, hanem azért, mert szabadságban és jólétben akartak élni. Hasonlóan, mint a magyarok korábban. Oroszország ezt saját geostratégiai érdekei miatt nem engedte és ezért 2014-ben bevonult Ukrajnába, ezzel felrúgva a nemzetközi szerződésben általuk vállalt garanciát. Ha engedjük, hogy ne az ukrán, vagy finn, vagy svéd nép döntsön szabadon a saját világpolitikai orientációjukról, hanem a nagyhatalmak tehetik ezt meg, akkor Magyarország is így fog járni. 2. Az USA fegyveripari komplexuma egy hatalmas teher az amerikai demokrácián és a világon. De Ukrajna esetében egyszerűen morálisan nem ugyanaz fegyvert adni a védekezőknek, mint támogatni a támadókat. Ráadásul minden ellentétes állítással szemben az érdemi felfegyverzés, az európai rakétatelepítések, ezek mind a 2014-es orosz invázió után és nem előtte történtek. 3. Téves az az állítás, hogy Oroszország a háborút az Ukrajnában élő orosz kisebbség sanyarú helyzete miatt indította. Ukrajna vezetése folytatott kisebbségellenes politikát, és ez ellen nekünk magyaroknak küzdeni kell, hiszen honfitársainkat érinti, de a háborúnak egyszerűen ez nem volt a kiváltó oka. De a Moszkva által szajkózott tömeggyilkosságok és hasonló cselekmények nem történek meg, erről linket is teszek be a kommentek közé. Ahol viszont megtörténtek szörnyűségek az az orosz megszállás alatt lévő területek, ahol például elkobozzák az ukránok tulajdonát.

„Remélem megfontolja ezeket az állításokat Magyar Péter és legközelebb Ukrajna kérdésében figyelembe veszi ezeket. Aki ilyen érzékeny, helyesen, a kormánypárti propaganda állításaira,

biztosra veszem, hogy hasonló érzékenységet fog mutatni, amikor akár akaratlanul, a Kreml propagandáját ismétli”

– zárta sorait a zöld politikus.