BBC: Jöhetnek az újabb amerikai és EU-s szankciók Irán ellen

Az Egyesült Államok és az Európai Unió közölte, hogy további szankciókat tervez Iránnal szemben, miután a hétvégén Izrael ellen támadást intézett – írja a BBC.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy várhatóan az elkövetkező napokban lépéseket tesz, míg Josep Borrell, az EU külügyi vezetője azt mondta, hogy a blokk dolgozik az ügyön.

Izrael már sürgeti szövetségeseit, hogy szankcionálják Teherán rakétaprogramját.

A programmal kapcsolatos ENSZ-szankciók októberben lejártak. Ezek a szankciók az iráni atomprogram korlátozását célzó szélesebb körű megállapodáshoz kapcsolódtak. Számos ország, köztük az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság azonban fenntartotta a szankciókat, illetve újabbakat vezetett be.

Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke, Herzi Halevi altábornagy hétfőn azt mondta, hogy

az iráni támadás nem marad válasz nélkül.

Irán szombaton először intézett közvetlen támadást Izrael ellen: Iránból, Irakból, Szíriából és Jemenből több mint 300 rakétát és drónt lőttek ki, amelyek többségét Izrael és szövetségesei lelőtték. Teherán szerint a támadás megtorlás volt a szíriai konzulátusát április elsején ért feltételezett izraeli légicsapásért, amelyben 13 ember vesztette életét.

Izrael eddig csak diplomáciai offenzívával válaszolt. Külügyminisztere több mint 30 országot sürgetett, hogy szankciókat vezessenek be Irán rakétaprogramja ellen.

Felszólított továbbá, hogy az Iráni Forradalmi Gárdát, amely Irán egyik fő katonai, politikai és gazdasági ereje, minősítsék terrorista szervezetnek, amit az Egyesült Államok már megtett, de az Egyesült Királyság még nem.

Kedden az amerikai pénzügyminiszter, Janet Yellen azt mondta, szerinte a következő napokban további szankciós intézkedéseket fognak hozni Iránnal szemben. Hozzátette, hogy Irán olajexportja „egy lehetséges terület, amellyel foglalkozhatunk”. Yellen hozzátette, hogy az Egyesült Államok már most is pénzügyi szankciókat alkalmaz Irán elszigetelésére. Az Iránnal szembeni meglévő amerikai szankciók már most is tiltják az országgal folytatott szinte teljes amerikai kereskedelmet.

Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó később azt mondta, hogy az új szankciók „Iránt, beleértve rakéta- és drónprogramját”, valamint a Forradalmi Gárdát és az iráni védelmi minisztériumot célozzák. Hozzátette:

számítanak rá, hogy a szövetségeseik csatlakoznak.

Joseph Borrell EU-s külügyi biztos elmondta, hogy néhány tagállam kérte az Irán elleni szankciók kiterjesztését. Hozzátette, hogy arra kérik az EU diplomáciai szolgálatát, hogy „kezdjék meg a szankciókkal kapcsolatos szükséges munkát”.