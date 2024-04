Az olasz baloldalt is pénzelte Soros György

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Soros György szemmel is jól látható összegekkel támogatta az olasz baloldali pártokat, köztük azt az alakulatot is, amelyik a Budapesten fogvatartott Ilaria Salis aktivista kiszabadításáért harcol – írja a Magyar Nemzet.

Az olasz jobboldal felháborodását fejezte ki, hogy az üzletmeber beleszól az olasz belpolitikába az anyagi juttatásokkal.

A baloldali politikusok érintettségüket tagadták abban, hogy támogatást kaptak volna Soroshoz köthető szervezetektől. Az Adnkronos hírügynökség elsőként közölte, hogy Soros György eurómilliókkal segítette az olasz baloldali pártok kampányát. A hír gyorsan terjedt a fő sajtóorgánumokban is.

A jelentések szerint 2022-ben a Rachele Scarpa, Sofia Di Patrizi és Caterina Cerroni által alapított Agenda nonprofit szervezet számlájára egymillió-hetvenötezer euró érkezett a Soroshoz köthető Democracy & Pluralism szervezettől.

Beszámolók szerint többek között a Zöldek és az Olasz Baloldaliak Szövetsége is jelentős összegeket kapott az Open Societytől. Ez utóbbi párt Ilaria Salis, a budapesti börtönben fogva tartott szélsőbaloldali aktivista európai parlamenti jelöltjének ügyét is vállalta, és az ő kiszabadításáért küzdött. A pártelnök, Nicola Fratoianni, és más párttagok azonban nem nyilatkoztak a támogatásokról. Információk szerint számos baloldali politikushoz érkeztek jelentős összegek, beleértve Giuseppe Conte volt miniszterelnök baloldali minisztereit és a Demokrata Párt főtitkára, Elly Schleinhez közel álló politikusokat is.