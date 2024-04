A világ csúcsvezetői hamarosan megvitatják a mesterséges intelligencia veszélyeit, és egy különleges vendég is ott lesz a találkozón

Nyitókép: Vithun Khamsong/Getty Images

Idén júniusban, tizenharmadika és tizenötödike között Pugliában kerül sor a G7-ek találkozójára, amelynek egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia lesz. A csúcstalálkozón a világ vezető hatalmai megtárgyalják a globális kihívásokat – számolt be a Global Summitry Project.

Az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Japán vezetői vesznek részt a találkozón.

A világ vezető gazdaságainak komoly kihívást jelent a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése, és az, hogy a technológiával senki ne élhessen vissza.

Olaszországot, amely nem csupán vendéglátó, de úgymond most vezetője is a szövetségnek, aggasztják a mesterséges intelligencia magánéletre, szólásszabadságra és a munkahelyek biztonságára jelentett kockázatai – írja a GSP oldala. Mint megjegyzik: számos nemzetközi szereplő dolgozik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozáson, többek között az UNESCO és az EU is.

Szó lesz még továbbá a csúcstalálkozón Nyugat és Kína kapcsolatáról, a klímaváltozás kezeléséről, és a szabályalapú világrend megőrzéséről.

Különleges vendég vesz részt a G7-ek munkájában.

Nemrég bejelentették, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló ülésen Ferenc pápa is fel fog szólalni – számolt be a Vatican News.

Ez az első alkalom a történelemben, hogy egy pápa részt vesz a G7-ek munkájában”

– mondta Giorgia Meloni olasz kormányfő, megköszönte a pápának a részvételt.