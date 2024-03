Vegyünk példát Putyinról és küldjünk katonát Ukrajnába, kéri az illiberális demokrácia atyja

Nyitókép: ALEXEY DRUZHININ / RIA-NOVOSTI / AFP

Programadó véleménycikket jelentetett meg a Washington Post hasábjain Fareed Zakaria, akinek a világ az „illiberális demokrácia” kifejezést köszönheti. Írásában megkongatja a vészharangot: az ukrajnai háború nem áll jól.

Új adatok azt bizonyítják, hogy az orosz gazdaság sokkal jobban vészelte át a nyugati szankciókat, mint amit a legtöbben jósoltak”

– írja, hivatkozva a háromszázalékos tavalyi orosz GDP-növekedésre és a 7,5 százaléknál megálló inflációra. Szerinte a szankciók azért nem működtek, mert „nem voltak átfogóak”, ugyanis nem tiltják teljesen Oroszország energiaexportját, „igaz, nem is tudnák, mert a világ túlságosan függ ezektől az erőforrásoktól – a teljes tiltás, ha egyáltalán betartatható lenne, az egekbe verné fel az olajárakat és globális recessziót okozna”. Emellett úgy látja, hogy „ahogy a nyugati cégek elmenekültek Oroszországból, egyszerűen leváltották őket a nemnyugatiak”.

Indiai cégvezető ismerőseitől úgy értesült, hogy „végkiárusítási árakon tudták megvenni a nyugati cégek vagyontárgyait, és most nyereséggel üzemeltetik ezeket a vállalatokat”.

Zakaria szerint ebből meg kell tanulni néhány leckét: azt, hogy a világgazdaságban túlságosan sok az összefonódás ahhoz, hogy mondjuk az olajexportot egyszerűen be lehessen tiltani, emellett „a nemnyugati gazdaságok most már elég nagy részét jelentik a világnak ahhoz, hogy a szankciók erejük jó részét elveszítsék, ha ők nem követik őket”. Szerinte azt is most tanultuk meg, hogy „a gazdasági nyomás egymagában ritkán okozza országok kapituációját” –

igaz, Kubából, Észak-Koreából, Iránból és Venezuelából álló példatára arra utal, hogy lehet, hogy ezt mégsem épp most tanultuk meg.

A sztárújságíró úgy látja, hogy az orosz gazdaság azért élt túl, mert „Putyin megtett mindent, amit csak kellett”, és „a lassú stagnálás olyasmi, amit egy ország gyakran sokkal könnyebben elvisel, mint egy éles sokkot”.

Zakaria Joe Biden amerikai elnököt egyszerre dicséri és szidja. Szerinte Biden elnök jól tette, hogy „felsorakoztatta a Nyugatot és számos nemnyugati szövetségest, köztük Japánt, Dél-Koreát és Szingapúrt”, hogy „hatalmas mértékben biztosított morális és anyagi támogatást Ukrajnának”. (Zakaria szerint az ezzel ellentétes republikánus javaslatok „mélységesen felelőtlenek és nem biztonságosak”.) Ugyanakkor felszólítja Bident: a többi nyugati vezetővel együtt mutassa meg, hogy „ők is megteszik, amit meg kell tenni, és hogy az idő nem Putyin oldalán van”.

Meg is mondja, mit kellene a Nyugatnak tennie:

felhasználni az orosz központi bank devizatartalékának befagyasztott részét Ukrajna megsegítésére, és „felgyorsítani minden olyan fegyverfajta szállítását, amelyre Kijevnek szüksége van”.

Szerinte ugyanis a „a nyomás, amit Putyinnak éreznie kell, nem a hosszútávú gazdasági hanyatlás, hanem a rövidtávú katonai sikertelenségek, a megszerzett terület elvesztése, a magasabb veszteségarány és a morál összeomlása”.

Úgy fogalmazott: Emmanuel Macron francia elnöknek igaza van, „a központi tény, aminek a nyugati stratégiát vezetnie kell, az az, hogy Putyin nem győzhet”, és

ha ez a nagyobb mértékű nyugati érintettséget jelenti, akár valamiféle katonai erőt is a terepen, az jobb, mint nézni, ahogy az orosz agresszió célt ér”.

Az újságíró szerint ugyanis fontos felfogni, hogy a Nyugat csak akkor kerekedhet felül ebben a háborúban, ha elfogadja, hogy ez egy egzisztenciális konfliktus a számára, és ennek mentén is cselekszik.