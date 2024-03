Olaf Scholz német kancellár arról beszélt, hogy brit csapatok tevékenykednek az ukrajnai konfliktusban – írta a The Telegraph.

Magyarázatként arra, hogy Berlin miért nem szállít Kijevnek nagy hatótávolságú Taurus rakétákat, Scholz azt mondta, hogy ehhez a helyszínen lévő német katonai személyzetre lenne szükség, akik segítséget nyújtanak.

Amit a britek és a franciák a segítségnyújtás terén tesznek, azt Németország nem teheti meg”

– tette hozzá.

Scholz megjegyzését Tobias Ellwood, a brit alsóház védelmi bizottságának korábbi elnöke úgy kommentálta, hogy az „a hírszerzéssel való nyilvánvaló visszaélés, amelynek célja, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy Németország vonakodik felfegyverezni Ukrajnát saját nagy hatótávolságú rakétarendszerével”.

„A német katonák semmilyen ponton és semmilyen helyen nem lehetnek kapcsolatba azokkal a célpontokkal, amelyeket ez a rendszer elér” – hangsúlyozta Scholz, még akkor sem, ha német földről tevékenykednek – írta a DPA hírügynökség.

A német kancellár kijelentette, hogy

nem lenne túl felelősségteljes, ha országa megkockáztatná, hogy a háború egyik részesévé váljon.

„Az Egyesült Királyság közvetlen katonai szerepvállalása Ukrajnában soha nem volt titok, de azt most az ország egyik médiuma most nyíltan el is ismerte” – közölte csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov.

„Általában véve nem titok, hogy a britek valóban különböző formában nyújtanak támogatást [Ukrajnának]. Embereket biztosítanak a helyszínen és hírszerzés információkat osztanak meg és így tovább és így tovább” – mondta Peszkov.

Vagyis valójában közvetlenül is részt vesznek ebben a konfliktusban”

– jelentette ki.

Eközben kedden a Financial Times egy névtelenül nyilatkozó magas rangú európai védelmi tisztviselőt idézett, aki szerint „mindenki tudja, hogy nyugati különleges erők vannak Ukrajnában – csak hivatalosan nem ismerik el”.

Emmanuel Macron francia elnök a sajtónak nyilatkozva a Kijev támogatóinak hétfői párizsi csúcstalálkozóját követően megjegyezte, hogy „semmit sem zárhatunk ki”, utalva a nyugati katonák esetleges szárazföldi bevetésére.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azonban

sietett tisztázni, hogy „nem tervezik, hogy a NATO harci csapatokat vezényeljen Ukrajnába”.

Ezt követően Németország, Lengyelország, Csehország, Svédország és Finnország és Magyarország vezetői is hasonlóan kijelentették, hogy nem küldenének katonákat Ukrajnába.