„Amerika most nem ér rá, fáj a feje (a választások miatt), a pénz elfogyott. Ha ez nem lenne elég, Amerika arra kéri az ukránokat, hogy ne bombázzák az orosz energetikai létesítményeket, mert a végén nagyon megemelkednének az üzemanyagárak Amerikában. De azért az ukránok tartsanak ki, szorítanak nekik nagyon, már nincs messze a végső győzelem. Amit morális nagyhatalomként végig támogatni fog Amerika, kivéve, ha éppen fontosabb dolga akad, vagy nem áll érdekében. Vajon Ukrajna bele mer harapni abba a kézbe, amelyik már nem eteti, de képes fegyelmezni?

Először is tisztázzuk: ahogy Oroszország támad mélységi célpontokat, úgy az ukránoknak is joguk van erre. Sőt, stratégiai kötelességük is lőni az összes katonai, nem civil (!) célpontot, ha nemcsak kapni, hanem adni is szeretnék a pofonokat, meg úgy általában véve komolyan gondolják, hogy van bármi esélyük ebben a háborúban. Az, hogy a nyugati világ ebben a tevékenységben korábban csak tessék-lássék támogatta őket, legtöbbször megtiltva, hogy az általuk átadott eszközökkel ilyesmit műveljenek, a mögött az a megfontolás állt, hogy a háború végén úgy akartak tenni, mint akiknek semmi köze nem volt a konfliktushoz, viszont szeretnének pénzt keresni.

Az eszkaláció aztán a medve után vitte a málnásba az európai cirkálórakétát, de ekkor jött a mindig okos, megfontolt és becsületes Amerika, aki óvatosságra és visszafogottságra intette az ukránokat, mert most ez áll érdekében. Elvégre csak összeomlás közeli helyzetben vannak az ukránok, minek nekik támadni az orosz utánpótlást…

MERT MI A LEGFONTOSABB AZ UKRÁN HONVÉDŐ HÁBORÚBAN? BIZONY, AZ USA ÉRDEKEI! MI MÁS?!!

És mivel kampány van, ezért mégsem szabad orosz energetikai létesítményeket, vagyis finomítókat és olajraktárakat támadni, mert Biden az ígérte az amerikai polgároknak, hogy csökkenti az üzemanyagok árát. Az ukránoknak meg nincs amerikai szavazati joguk – mint az közismert. Ha pedig hiány keletkezik a kínálati oldalon, amiért az ukránok elfüstölték a háború egyik legalapvetőbb kellékét, az üzemanyagot, akkor az amerikai kutaknál több dollárt kell hagyniuk a választópolgároknak. A dolgoknak meg van hierarchiája, létezik fontossági sorrend, és mivel az amerikai választópolgár érzékeny a pénztárcájára, ezért az ukránok inkább hagyják érintetlenül azokat a finomítókat és raktárakat. Elvégre csak legalapvetőbb célpontjaikat kell feladniuk azért, hogy a Demokrata pártnak maradjon valami minimális esélye az elnökválasztásra.”

