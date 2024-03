„Apokalipszis”, „sötét oldal”, „katolikus világuralmi tervek” – ilyen az, amikor a baloldal a pápánál is pápább akar lenni

(Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP)

Az ukrán-orosz háború a front mellett régóta a diplomáciai összecsapásokban is eszkalálódik. A nemzetközi és hazai baloldal azonban most váratlan helyről kapott támadást, a napokban ugyanis maga

a korábban haladárnak tartott Szentatya józanította ki a háború vámszedőit.

Ferenc pápa egy interjúban ugyanis Ukrajnát a tárgyalásokra szólította fel, és a fehér zászló erejéről beszélt. A megnyilatkozás erőteljes hullámokat vetett, mire a Vatican News sietett tisztázni az egyházfői álláspontot.

Értelmezésükben egyébként nem volt szükséges meghajlítani Ferenc pápa szavait, sőt, csak megerősítették az eddig is tudott és ismert krédóját. A háborút mielőbb be kell fejezni, a feleknek tárgyalóasztalhoz kell ülniük, és ehhez nagyhatalmi támogatás kell. A pápa most ezt csupán annyiban toldotta meg, hogy közvetítőnek ajánlotta önmagát is.