Amire a románok egyszer ráböktek, az az övék – legyen az Erdély, Besszarábia, Dobrudzsa, Magyarország a Tiszáig, Albánia tengerpartja, esetleg a telefonod

Még csak március van, s nini: ismét előkerült a román „aranyvonat” témája. Vagyis annak a 93 tonna aranynak a hovatartozása, amit a Jászvásárba menekülő román kormány pakolt vonatokra és küldött Moszkvába 1916-17-ben, miután kudarcba fulladt az Osztrák-Magyar Monarchia elleni orvtámadásuk, és az ellentámadás következtében

az akkor jóval kisebb „kifli”-Romániából csak egy kiflicsücsköt sikerült megtartani, azt is csak az orosz szövetségeseknek hála.

Szóval előkerült az aranyvonat, s mit ad Isten, Bukarest részéről, mégpedig azzal a felütéssel, hogy Moszkva a mai napig tartozik nekik ennek az aranynak a visszaszolgáltatásával – az olyan apróságok, mint hogy elszedték utána az oroszoktól Besszarábiát, vagy hogy amúgy ők is végigdúlták a Szovjetuniót a németekkel karöltve húsz évvel később, nem zavarja a román politikusokat annyira, hogy legalább néhány évente fel ne vessék az oroszoknak: tartoztok nekünk. Hiába, bámulatos a román politika valóság- és térhajlítási képessége.

S a kitartó makacssága: ha egyszer a fejükbe vették, hogy valami nekik jár, addig követelőznek és törleszkednek, erőszakoskodnak és fenyegetőznek, amíg meg nem kapják. Teljesen mindegy, mire áhítoznak éppen a polcról – s a biztonság kedvéért azért eltesznek ezt-azt a boltban, ha már ott vannak –, a lényeg, hogy

amire egyszer ráböktek, az az övék. Legyen az Erdély, Besszarábia, Dobrudzsa, Magyarország a Tiszáig, sőt azon is túl,

Albánia tengerpartja, magán- vagy közvagyon, esetleg a telefonod, amin az imént voltál olyan balga, hogy kérésükre megmutattad a pontos időt – makacsul hajtogatják, hogy az bizony az övék, sőt, az övék volt mindig is. Amiben egyedülállóan tehetségesek talán, hogy általában egy nép kondicionálásához viszonylag sok idő kell – legendák gyártása, beágyazása a nemzeti köztudatba, követelések megalapozása, rendezvények, politikai deklarációk, miegymás –, náluk ez egy darab kék-sárga-piros szalaggal megoldható.

Amire rákötik, az onnantól kezdve az övék, öröktől fogva, örökké. Ha te leveszed, immár a szentséges hazát támadtad meg,

akkor is, ha csak egy kukára volt mázolva, akkor is, ha onnantól kezdve hagyták szétrothadni a mioritikus Pató Pálok, a tatarozni, takarítani, fenntartani lusta kezek hirtelen parancsszóra szorulnak ökölbe: el a kezekkel az enyémtől, takarodj az országomból! Gondoljunk az engedély – és nem mellesleg román halottak – nélkül elhelyezett betonkeresztjeikre az úzvölgyi osztrák-magyar temetőben: addig a magyarellenes hőzöngés arrafelé pár száz barbár bugris tombolása volt, amint odakerültek a keresztek felpántlikázva, került rá ortodox papi áldás és minden, ami kell, egyből nemzeti emlékhely teremtődött a semmiből, és már a román sajtó nagyobb része is csont nélkül átvette a hazugságokat.

Ez a parancsszóra riadás, ez a küzdeni akarás egyszerre elborzasztó és valahol mégis irigylésre méltó.

(Az irigység persze nem az agressziónak szól – Istennek hála, hogy nálunk a büdös életben nem tudnának összeverbuválni ezres tömegeket pogromra, sírgyalázásra, míg a szomszédban ez csettintésre megy, látjuk –, hanem az összefogásnak).