Alkotmányba kerül az „abortuszhoz való jog” Franciaországban

Abortuszgyár vagy nősegítő egylet: mi az igazság a Planned Parenthood körül?

A születés közbeni abortuszt is támogatja a Planned Parenthood nevű születésszabályozással foglalkozó amerikai szervezet, amelynek Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője kezdett adományt gyűjteni. A már nyíltan az amerikai baloldal mellé állt, egykor még az emberi fajnemesítést is pártoló PP évtizedek óta megosztja az amerikai közvéleményt: az illegális szervkereskedelemig elérő homályos gyakorlatai miatt az FBI is nyomoz ellene.