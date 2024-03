Aggódik a Politico, hogy Putyin ölébe hullott a terrortámadás, és fel is fogja használni

Dubrovka Színház

Felidézték azt az esetet is, amikor a moszkvai Dubrovka Színházat 2002 október 23-án megtámadták robbanóöveket viselő terroristák, akik túszul ejtették a színház közönségét.

A történtek végül úgy vonult be a történelembe, mint az orosz különleges erők – Spetnaz – egyik legnagyobb fiaskója. Napokig tartó tárgyalások után az orosz különleges erők altatógázt vetettek be az épület megrohamozása során, és megölték az összes terroristát – mintegy 40 főt. Azonban a gáz belélegzése több túsz halálát is okozta, a megfelelő orvosi segítség hiánya miatt. A hivatalos halálos áldozatok száma még mindig vitatott, a nem kormányzati szervezetek szerint a számok 130 és 174 között lehetnek.

Putyin ugyanakkor kiállta a hatóságok mellett.

„Könnyű kritizálni a biztonsági szolgálatokat vagy az egészségügyi személyzetet, de ez nem igazságos” – mondta a Washington Postnak adott 2003-as interjújában. A Politico szerint ez az esemény volt az országban tapasztalható „erős cenzúra” egyik első példája, amely később „általános gyakorlattá” vált.