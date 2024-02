Zelenszkij a politikai túlélésre játszik? – Mandiner Harctér

A beszélgetésben elhangzott legfontosabb megállapítások:

A vezérkari főnök leváltásával Zelenszkij a felelősséget hárítja

A nyugat olyan ukrán sikerekről számol be, amelyek meg sem történtek

A Biden-adminisztráció a saját politikáját is kiárusította

Ha Amerika nem állítja meg, Izrael felszámolja a Hamászt

Az ukrán vezérkari főnök, Zaluzsnij leváltásának híre nagy visszhangot keltett a világsajtóban. Robert C. Castel szerint azonban azzal, hogy Zaluzsnij elvállalta a neki kiadott feladatokat, teljes felelősséggel tartozik a katonai kudarcokért. Viszont azt is kiemelte, hogy

rossz döntés leváltani az ukrán katonai vezetést, hiszen nem biztos, hogy találnak megfelelő utódot.

Az ellentámadás a szakértő szerint azért fulladt kudarcba, mert „az Ukrán hadsereg nem volt képes egy zászlóaljnál többként működni.”

Bendarzsevszkij Anton meglátása alapján egyértelműen látható, hogy Zaluzsnij menesztésével az ukrán elnök a felelősség alól próbál kibújni. Ismertette, hogy az új mobilizációs törvény legfőbb változása, az elektronikus behívás. A változtatás értelmében ezentúl a besorozás már elektronikusan is megtörténhet, így nem lehet azzal kibújni a kötelezettség alól, hogy valaki elbújik a sorozótisztek elől.

A magyarországi ukrán nagykövet kinevezése egy régóta elhúzódó kérdés. Fegyir Sándor amellett, hogy kárpátaljai magyar, szolgált a fronton is. Mivel személyesen tapasztalta a háborút, valamint kárpátaljai származású, megfelelő választás lehet nagykövetnek.

Azonban az ukrán féltől nem látható teljeskörű támogatás.

„Miután ez a professzor kiment a frontra és az életét kockáztatta Ukrajnáért, szerintem nem fair kétségbe vonni a lojalitását” – fűzte hozzá Robert C. Castel.

Izrael

A Hamász egy tűzszüneti alkut ajánlott Izraelnek, amelyet elutasítottak. Robert C. Castel szerint erre az alkura, feltételeiből adódóan csak nemet lehet mondani, és ezt a Hamász is jól tudta. „Amennyire Izraelen múlik, a huszonnégy Hamász zászlóaljból tizenkilenc-húszat már összezúztunk, a többieket is össze fogjuk zúzni hogyha megtehetjük, ha Amerika nem állít meg minket” – fűzte hozzá a konfliktus jövőjével kapcsolatban.

