Trump letarolta Dél-Karolinát

Haldokló kampány

Már hetek óta egyértelműen látszott, hogy Nikki Haley súlyos vereséget fog szenvedni Dél-Karolinában, amelynek egykor a kormányzója volt. Minden felmérés azt mutatta, hogy Donald Trump magasan vezet a politikusnő előtt. Éppen ezért, a volt ENSZ nagykövet mindent beleadott a kampányába, és próbálta meggyőzni a republikánusokat, hogy gondolják meg magukat Trumppal kapcsolatban.

A New York Times tudósítója több eseményén is járt, ahol rendszeresen találkozott olyan szavazókkal, akik elmondták: kedvelik ugyan Haleyt, de mindenképpen Trumpra fognak szavazni. Egy idős nő így fogalmazott a riporternek: „Trump kiáll az emberekért.” Egy másik szavazó megjegyezte: lehet, hogy Trump olyan, mint egy őrült nagybácsi, de Amerikának most egy őrült nagybácsira van szüksége.

Trump győzelme annyira egyértelmű volt, hogy a Politico egyik újságírója a voksolás előtt azon bosszankodott, hogy a volt elnök mindent elront, mert szerinte miatta teljesen unalomba fulladt az előválasztás. Trump hatalmas New Hampshire-ben aratott győzelme óta Haley alig került be a hírekbe.