Csúnya leleplezés: Nikki Haleynek esélye sincs Trump ellen mégis versenyben marad – nem véletlenül

Dél-Karolinában újabb vereséget zsebelhet be Nikki Haley a republikánus előválasztáson, ami azért roppant kellemetlen, mert ez egyben szülőhazája is az 52 éves politikus asszonynak, aki ráadásul hat éven át az állam kormányzója is volt korábban. Haley viszont megy tovább, mintha mi sem történt volna.

Olyannyira, hogy már a mainstream sajtó is pedzegetni kezdte ennek lehetséges okait. Jelesül a BBC felidézte, hogy

még saját támogatói sem hisznek igazán abban – bármennyire szimpatizáljanak Haley-val – hogy van esélye megnyerni Trumppal szemben az előválasztást.

„Csaknem lehetetlen megtalálnia az elnökjelöltséghez vezető utat; eddig minden egyes megmérettetést elvesztett Trumppal szemben, és feltehetőleg szombaton is így lesz” – jegyzi meg a BBC, felidézve: a közvélemény-kutatások szerint bő harminc százalékos a hátránya Trumppal szemben Dél-Karolinában.

Így a lap felteszi a kérdést: Haley vajon, mint mondja, elvi megfontolásból küzd Trump ellen a végsőkig, vagy éppen jövőbeli politikai karrierjét akarja megalapozni?

Mert hát

szakértők és a saját pártjának vezetői is úgy vélik, csak a republikánusok pénzét és idejét vesztegeti.

Greenville-i kampánybeszédében közölte: visszautasítja a visszavonulás gondolatát. „Dél-karolina szavaz szombaton, én pedig utána is tovább pályázom az elnökségre”.

Szóvivője azzal támasztotta alá ezt, miszerint az amerikaiak 70 százaléka nem akar újabb Trump-Biden megmérettetést, illetve 60 százalékuk szerint mindkét politikus túl öreg. „A szavazók jobb választási lehetőséget érdemelnek” – fogalmazott.

De olyan értelmezések is szerepet kapnak a találgatásban, mint hogy azért tart ki Haley, mert abban reménykedik, hogy Trumpot a választások előtt elkaszálják számos peres ügyeinek egyikében, és akkor beugorhat majd a helyére; mások szerint már nem is 2024-re, hanem 2028-ra tervez, és most alapoz meg ennek az adományozók és az országos ismertség tekintetében.

Haley valódi szerepe Trump ellenében

Na igen, az adományozók.

Akik dollármilliókat költötenek Haley kampányára. Ezt sokan azzal indokolnak, hogy ő a „Trump jelentette káosz” kompetens ellenfele. Így csupán januárban

össze is dobtak Haley-nek mintegy 16,5 millió dollárt.

S amíg van elkölthető pénze, mit veszíthet? – teszi fel a kérdést a lap.

A The American Conservative azonban továbbment ezen a ponton, s nem csak gondolatban.

A lap onnan indít, hogy Haley kedden kijelentette: addig kampányol és küzd majd, amíg az utolsó szavazó is le nem adta a voksát. Amit egyrészt – jegyzi meg pikírten a lap – már hallottunk mástól, jelesül Ron DeSantistól, aki egy héttel később dobta be a törölközőt az iowai eredmények után. Nekik a BBC-vel ellentétben nem igazán válaszoltak, ehelyett inkább beszéltek a számok.