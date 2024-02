„Az euró nevű európai közös pénz 1999-ben jött létre. Igaz, hogy formálisan már 1970-ben megszületett a terv a közös valuta megalkotásáról, ám a globális pénzhatalmi rendszer már ezt megelőzően szétzúzta Európa pénzhatalmi önállóságának első kísérletét. Az euró tehát egy, a globális hatalmi struktúra által »szigorúan ellenőrzött«, »kvázi-pénz«, amely egy olyan pénzhatalmi szivattyúként működik, ami a globális birodalom számára lehetővé teszi, hogy ezen keresztül is alávesse Európát és főként Németországot.

Belátom, ez így nem túl ünnepélyes »köszöntés«, ám igyekszem egy kicsit részletezni azokat az összefüggéseket, amelyek megalapozzák iménti »munka-hipotézisemet«. Onnan kellene indítanunk mindennek az elbeszélését, hogy a »második világháború« projekt során az amerikai világbirodalom megsemmisítő vereséget mért a német birodalomra és ezen keresztül egész Európára.

Itt most nem érintjük azt a kérdést, hogy a szovjet birodalmat miért invitálta be Európa szívébe, mert ez egy »másik« történet. Erre azért volt szükség, mert a közép-kelet-európai térségben előbb még a magát szocializmusnak nevező politikai kapitalizmussal kellett elvégeztetni a történelmi piszkos munkát a szakrális paraszti társadalom kegyetlen kifosztását. Miután ez sikeresen végbement az úgynevezett »rendszerváltással« hozzáláthatott a térség most már »igazi« kapitalizmussal való kifosztásához, amely projekt máig is zajlik.

Európa nyugati feléből azonban látványtechnikai kirakatot kívánt létrehozni, hogy az egész világ, de főként Kelet-Európa »rabnépei« számára közhírré tegye azt a hamis képet, hogy ilyen gazdag, elegáns és rendezett lesz minden olyan ország, amely a liberális demokrácia és szabad piacgazdaság kombinációjára épülő berendezkedést választja. Emellett a szimbolikus értelmező-hatalmi mechanizmusok mellett, amit »soft power«-ként is szokás említeni a »hard power«, vagyis katonai erő eszközeként is használni kívánta Nyugat-Európát, ezért az »európai integráció« fedőnevű folyamat nem volt ellenére.”

***