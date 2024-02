Hivatalosan is megbukott a Green Deal: Brüsszel megfutamodott, a zöldek átszínezik magukat, de a dühös gazdák nem felejtenek

A hangzatos célok a valóságban az európai mezőgazdaság gyors kivéreztetéséhez vezettek volna, mivel az európai termelők behozhatatlan versenyhátrányba kerültek volna a nem EU-s országokkal szemben. A Farm to fork stratégiát még 2020-ban mutatta be Brüsszel, és egészen mostanáig hallani sem akart arról, hogy a leginkább vitatott terveket a legkisebb mértékben is megváltoztassa.

Brüsszel éveken át magasról tett a gazdák problémáira

Az elmúlt hónapokban az egyre több országban kirobbant gazdatüntetések hatására láthatóan megijedtek a brüsszeli döntéshozók és a valódi politikai következményektől megkímélt európai parlamenti képviselők, akik az elmúlt közel négy évben egyáltalán nem foglalkoztak a termelőkkel, miközben a mezőgazdaságot a klímaváltozás egyik legnagyobb felelőseként állították be.