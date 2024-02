Ezer sebből véreznek Macron háborús tervei a katonai szakértő szerint

Somkuti úgy látja: ahhoz, hogy ezek mind felfejlődjenek, több hónapra volna szükség, s ezt az oroszok sem néznék ölbe tett kézzel, „bármikor bevethetik a Karaganov-tervet”, azaz egy megelőző harcászati nukleáris csapást.

A közös európai haderő hiánya ráadásul azért is ellehetetlenítene egy ilyen akciót, mert számos esetben kérdéses a NATO-erők egymás közti kompatibilitása, akár egy francia-német erő közös megmozdulása esetén is problémát jelentene az alá-fölé rendeltség és a vezényleti nyelv kérdése – „és akkor nem is beszéltünk a tüzérségi lőszerben fennálló problémákról, amelyek a mai napig nem kerültek megoldásra” – elemez a részben az európai hadiipar kapacitáshiánya által okozott súlyos ukrán lőszerhiányra utalva Somkuti. A szakértő végül felteszi a döntő kérdést is:

„Melyik francia katona akarna harcolni Ukrajnában Ukrajnáért?”

