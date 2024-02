Cseh Katalin: Egy DK vezette ellenzék nem fog tudni nyerni (VIDEÓ)

A Gulyáságyú podcast vendége Cseh Katalin, momentumos EP-képviselő volt. Gulyás Balázs a beszélgetés elején elmondta, hogy nagyon nehéz volt bejutni az EP épületébe, Cseh Katalin irodájába, ugyanis a felháborodott gazdák lezárták Brüsszelt is. Cseh Katalin a tüntetésekkel kapcsolatban elmondta: a társadalom immunrendszerének pozitív működésére utal, hogy ekkora mértékű megmozdulások ki tudnak bontakozni.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy magabiztosnak érzi magát, és hisz abban, hogy az EP választás után is tudja majd folytatni a munkáját, úgy is, hogy már nem listavezetője a Momentum EP-listájának. Gulyás ugyanis kiemelte, hogy egy Medián felmérés szerint a Momentum egy mandátumot tudna megszerezni a június 9-ei EP választáson.

Cseh Katalin az adásban elmondta, hogy az Európai Parlamentet sokáig úgy tartották számon, mint egy politikai temetőt, ahova kiküldték azokat, akik kellemetlenek otthon. Szerinte azonban változás történt, ugyanis látták a pártok és a politikusok, hogy az EP-ben is lehet nagy áttöréseket elérni.

Azt gondolom, hogyha a magyar emberek érdekeiért akarok küzdeni, azt sokkal hatékonyabban tudom megtenni az EP-ben, mint a magyar törvényhozásban”

– fogalmazott. Szerinte az EP-ben lehet elérni olyan változásokat, amelyek meg tudják védeni a magyar emberek jogait a kormánytól.

Saját „eredményeiről” – vagyis arról, hogy jogállamiság címszó alatt Brüsszelben különböző módon próbálja rombolni a magyar kormány európai renoméját – szólva elmondta, hogy ennek közvetlen következménye az, hogy önkormányzatok is tudnak pályázni forrásokra.

„Látjuk, hogy sokszor van az, hogy a kormány gyakorlatilag büszke arra, hogy bomlasztja az európai egységet, és csak azért is elvesz jogokat és szabadságokat az európai emberektől” – fogalmazott. Szerinte jelenleg nincs garantálva, hogy

egy magyar embernek annyi joga és szabadsága legyen, mint egy észt, holland vagy egy portugál embernek.

Gulyás Balázs kérdésére válaszolva Cseh Katalin elmondta, hogy a Momentum egy modern, progresszív-liberális párt. A Momentum politikusa szerint fontos, hogy minél világosabbá tegyék azt, hogy ők liberálisok, ugyanis ezen csapásirányok mentén kell kidolgozniuk politikájuk alapját. A magyar politikával kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a rendszer, amit Orbán kiépített az egy autokratikus rendszer és az a missziójuk, hogy ezt minél előbb megdöntsék.

Világossá tette, hogy a szövetségesek keresésekor az vezérli, hogy miben látja a lehetőséget a változásra. Elmondta, hogy 2022-ben hitt abban, hogy minél szélesebb koalícióval ez menni fog, azonban hozzá tette, hogy voltak olyan részei ennek az összefogásnak, amelyek számára nem voltak teljesen komfortosak, mint például a DK, vagy a Jobbik. Ezután Cseh rendesen odapirított Gyurcsányéknak is, ugyanis azt mondta, hogy

2024-ben egy DK vezette ellenzék nem fog tudni nyerni.

Cseh Katalin azt is elmondta, hogy nem érti, miért kellene a fővárosban közös listára mennie a Momentumnak Gyurcsánnyal. „Legyen választás, legyen verseny, legyenek versengő víziók” – fogalmazott.

A beszélgetés itt nézhető vissza:

***

Fotó: UNION EUROPEENNE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP