„Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán haderő főparancsnoka ma hajnalban bejelentette, hogy az ukrán hadsereg feladja Avgyijivka védelmét és visszavonul a városból.

A hír több szempontból is fontos.

Egyrészt, és ez a legfontosabb, így el lehet kerülni a városban harcoló erők bekerítését.

Az ukrán hadsereg a háború elején két katasztrofális bekerítést is elszenvedett (2014 Ilovajszk, 2015 Debalceve), aztóa viszont minden, bekerítéssel fenyegető helyzetből a legvégén fegyelmezetten visszavonultak. Ez történt 2022-ben Szeverodoneck és Liszicsanszk védelménél, és így végződött 2023 tavaszán a Bahmutért folytatott ütközet is. Most így fejeződik be Avgyijivka összesen több, mint kilenc éven (!) át tartó védelme is.

Másrészt, a döntés mutatja Szirszkij képességeit is.

Sokan kritizálták azzal, hogy túlságosan szovjet a gondolkodása, nem törődik a katonái életével, stb. Most mégis, miközben nem egészen tíz napja főparancsnok, meg tudta hozni a döntést a város védelmének feladásáról, hogy elkerülje a katasztrofális veszteségeket.

(...) Ötödrészt, Avgyijivka eleste azt is mutatja, hogy a tüzérségi lőszer kétségbeejtő hiánya még a legjobban végiggondolt és kiépített védelmet – nem véletlen, hogy Avgyijivkát kilenc évig sikerült tartani – is fenntarthatatlanná teszi. Amíg nem érkezik Ukrajnába nagyobb mennyiségű nyugati lőszer, addig újabb és újabb területeket lesznek kénytelenek az ukránok feladni.

(...) Hetedrészt, a város eleste nem jelenti a szektorban az ukrán védelem összeomlását. Avgyijivkától néhány kilométerre nyugatra újabb, jól kiépített védelmi öv található, a védők várhatóak ide vonulnak vissza.”

***