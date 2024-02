Az EU külügyminiszterei nem tudtak megegyezni az ukrajnai fegyverszállításokról

A megbeszélés után Szijjártó Péter külügyminiszter is élőben jelentkezett be és ugyancsak arról számolt be, hogy nincs egyezség a békealappal kapcsolatban, de mint látható szó sincs arról, hogy Magyarország vétózna, egyszerűen a tagállamok nem tudnak megeggyezni biztonyos kérdésekben. Mint mondta, Magyarország azt a kompromisszumos javaslatot tette, hogy ha juttatnak is a békealapból Ukrajnának forrásokat, akkor kössék ki, hogy mire használhatja azokat, és azokat a tagállamokat, aki ezt nem támogatják ne terhelje többlet befizetési kötelezettség.