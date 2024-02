A Politico szerint Magyarország sokat tehetne az orosz-ukrán háború befejezéséért

Öt irányt vázolt fel elemzésében a Politico, hogy mit tehetne az Európai Unió az orosz-ukrán háború befejezéséért. A cikk szerint az országok közötti konszenzus hiánya, valamint az „Oroszországgal való szorosabb kapcsolatra törekvő Magyarország ellenállása” miatt az EU kezd kifogyni a Moszkva elleni szankciós lehetőségekből.

Az olajár felső határának rögzítése, az orosz fém tiltása, a gázcsapok elzárása és a Moszkvával üzletelők szankcionálása mellett a portál azt is felveti, hogy nemet kellene mondani az orosz atomenergiára.

Az ukránok már korábban is követelték, hogy a szövetségeseik mondjanak fel minden együttműködést a Roszatommal, ám Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször leszögezte álláspontját: az energetika nem ideológiai, hanem fizikai kérdés, az olcsó atomenergia pedig a zöld átállás egyik támasza is. Tegyük hozzá, Franciaország is egyértelműen ragaszkodik az orosz atomenergiához, nem véletlenül fogalmazott úgy az összeállításban a tárgyalásokat ismerő európai diplomata, hogy