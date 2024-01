Szakértő: Az ukrán vezetés csapdában van, nincs ereje felszabadítani a megszállt területeket

Kaiser azt is elmondta, hogy mára egyre több nő is szolgál a fronton, valamint kiemelte, hogy a háború kitörése óta különböző források szerint nagyjából 10-12 millió ember elmenekült. A szakértő kérdésre válaszolva elmondta, hogy Oroszország időhúzásra játszik, és arra vár, hogy Ukrajna kimerüljön, valamint a Nyugatot is szeretnék kifárasztani. Kaiser szerint azonban

a Nyugat nem fogja ezt hagyni, mert akkor ez a jövőben felhívás lenne keringőre az agressziót pártoló államoknak.

Kaiser szerint a jelenlegi területi képlet a 21-es csapdáját eredményezi, ugyanis Ukrajnának nincs ereje felszabadítani az oroszok által megszállt területeket, de az ukrán vezetés azt nem teheti meg, hogy az ország területének egyötödéről lemondjon.

A szakértő szerint Oroszország annak ellenére, hogy folyamatosan a békéről beszél, valójában nem akar békét.

Kiemelte, hogy az oroszoknak az az elemi érdekük, hogy Ukrajna ne legyen se a NATO, se az EU tagja, így amíg Ukrajnát alacsony intenzitású konfliktusban tartja, addig az országnak nincs esélye az említett szervezetekbe való belépésre. Hozzátette, hogy az oroszok ugyanezt csinálják Grúziával, azaz a posztszovjet térség több országát Moszkva kvázi szakadár államokkal és orosz békefenntartókkal tartja sakkban.