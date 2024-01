„Oroszország nem győzhet, ez a legfontosabb” – Novák Katalin felszólalt Davosban

Az ukrán-orosz háború

Az első téma az orosz-ukrán háború, valamint Ukrajna támogatása volt. Először Andrzej Duda kapott szót Roula Khalaftól, az esemény moderátorától és a Financial Times szerkesztőjétől. A lengyel elnök elmondta: az első pillanattól kezdve támogatták Ukrajnát. Hozzátette: elsőként ajánlottak fel harckocsikat a szomszédjuknak. Az elnök kijelentette: nagyon hősiesen küzd az ukrán hadsereg, és ez az egyik oka, amiért már két éve folyamatosan vissza tudják verni az oroszokat.

„A nemzetközi támogatás segítette Ukrajna túlélését. Nagyon sok nemzetközi segítség érkezett, de állandóan szükség van a támogatásra.

A háborús fáradság, amiről sokat beszélünk, egy nagyon veszélyes jelenség, amit meg kell próbálnunk elkerülni” – jelentette ki Andrzej Duda.

A moderátor erre kijelentette, hogy ő a Financial Times olvasói között egyáltalán nem azt látja, hogy belefáradtak volna az ukrán háború híreibe.

Nincs itt a tárgyalás ideje

Ezután Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter elmondta, hogy még több fegyverre van szüksége Ukrajnának. Kijelentette: 2024-ben Oroszországot a levegőből próbálják legyőzni.

„Aki uralja az egeket, az fogja meghatározni, hogy mikor és hogyan ér véget a háború”

– jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Ezért fontos, hogy Ukrajna kapjon ballisztikus rakétákat – tette hozzá.

Kuleba elmondta, hogy nem kaptak olyan jelzést a szövetségeseiktől, hogy bárki is belefáradt volna Ukrajna támogatásába. Kijelentette: nem fogják feladni a harcot, és nem érzi annak a nyomását, hogy már a békéről kellene beszélniük.

A magyar álláspont

A Financial Times szerkesztője ezt követően Novák Katalin köztársasági elnökhöz fordult. Az újságíró szerint hiába tagja Magyarország az EU-nak, gyakran nem lehet eldönteni mi az álláspontja az országnak. Roula Khalaf szerint az, amit a magyar miniszterelnök tesz és mond, az aggodalmat ébreszt az ukránokban és más európaiakban is.

Novák Katalin elmondta: a legjobb megoldás a háborúval kapcsolatos fáradságra, ha továbbra is beszélnek erről a fontos témáról.

„Mi földrajzilag is nagyon speciális helyzetben vagyunk, hiszen Ukrajna közvetlen szomszédai vagyunk, és magyar nemzetiségűek is élnek az ország területén.

Így nemcsak közvetetten, hanem közvetlenül is érint minket az orosz agresszió”

– kezdte a köztársasági elnök. Hozzátette: a legfontosabb kérdésekben a beszélgetés résztvevői egyetértenek. Felidézte, hogy már a beiktatásakor is elítélte az orosz agressziót.

„Mindig világossá kell tennünk, hogy ki az agresszor, és melyik az az ország, amelyet egy másik állam megtámadott. Azt is világossá kell tenni, hogy Oroszország a tettével átlépte a Rubicont” – jelentette ki.

Novák Katalin hozzátette: a háború soha nem megoldás, az agresszió soha nem megoldás.

„Hisz abban, hogy Ukrajna győzhet?” – tette fel a kérdést a moderátor Novák Katalinnak, aki így válaszolt:

„Oroszország nem győzhet, és ez a legfontosabb. Ezt kell elérni.”

A köztársasági elnök kijelentette: Magyarország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát.

A moderátor kérte Kulebát, hogy válaszoljon Novák Katalin szavaira. Az ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna EU tagsága Magyarországnak is az érdekében áll.

„Magyarország egy nagyon közeli partnerünk. Szoktunk beszélni, néha más az álláspontunk, de végül mindig leülünk és megbeszéljük”

– mondta Kuleba.

Az ukrán politikus azt is megemlítette, hogy magas szinten is folynak találkozók, és példának hozta, hogy nemrég Argentínában Volodimir Zeleszkij elnök is beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Egységes európai álláspont

Andrej Plenković horvát miniszterelnök arról beszélt: az a lényeg, hogy Európa továbbra támogassa Ukrajnát.

„Meg vagyok róla győződve, hogy ki fogunk tartani Ukrajna támogatásában ebben a rettenetes helyzetben”

– mondta a horvát politikus.

Ezt követően Szvjatlana Heorhijevna Cihanovszkaja fehérorosz ellenzéki aktivista elmondta: Fehéroroszországnak nagyon fontos, hogy Ukrajna győzzön. Szerinte Lukasenka hatalma törékeny, és az elnök csak Putyin bábja.