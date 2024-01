Németország után Ausztriára is kiterjedtek a tömegtüntetések

Ausztriában is utcára vonul a baloldal

A németországi fejleményeken felbuzdulva a szomszédos Ausztriában is utcára vonultak a jobboldallal szembeni erők. Az indok itt is a minapi titkos németországi migrációellenes találkozó volt, amin részt vett Martin Sellner, az osztrák identitárius mozgalom vezetője is. Bécsben a rendőrség szerint 35 ezren tüntettek a parlament épülete előtt péntek este, de Innsbruckban és Salzburgban is utcára vonultak a baloldaliak.

Ausztriában a helyi radikális jobboldal, a Szabadságpárt (FPÖ) a tüntetések fő céltáblája.

De fontos különbség a német AfD és az osztrák FPÖ között, hogy az utóbbi már sok évtizede az osztrák politika integráns része, és a néhai Jörg Haider óta az országos közélet meghatározó alakítója. Az elmúlt években a Szabadságpárt együtt kormányzott Sebastian Kurz Osztrák Néppártjával (ÖVP), a korábbi pártelnök Heinz-Christian Strache elhíresült Ibiza-botrányáig.

A Szabadságpárttal azonban nem csak a konzervatív Néppárt, hanem a szocialisták (SPÖ) is hajlandóak együtt kormányozni, ha úgy alakul. 2020 előtt SPÖ-FPÖ koalíció kormányozta a Magyarországgal szomszédos Burgenlandot, azonban az Ibiza-botrány miatt meggyengült Szabadságpártra már nem volt szükség a 2020-as tartományi választás utáni kormányzásra, és az SPÖ egyedül folytatta Burgenland vezetését.

Időközben aztán tovább változott a politikai széljárás Ausztriában: Sebastian Kurz csodagyerek-kormányzásának leáldozott, a Strache utáni Szabadságpárt pedig ismét erőre kapott, immár a kemény, radikális hangvételéről ismert Herbert Kickl vezetésével.

A Szabadságpárt immár több mint egy éve nagy előnnyel vezeti az osztrák közvélemény-kutatásokat.

A legutóbbi felmérések szerint 26-31 százalék közötti támogatottsággal bír, míg az ÖVP és az SPÖ egyaránt 22-23 százalék körüli támogatással rendelkezik. Amennyiben nem történik radikális változás, Ausztriában a Szabadságpárt nyerheti meg az EP-választást nyáron, amely kecsegtető lehetőségeket jelent az FPÖ számára a következő évek osztrák politikájában – a helyi baloldal pedig nem véletlenül aggódik hangosan és vonul utcára az egyre népszerűbbé váló jobboldali ellenféllel szemben.

Nyitókép: ausztriai tüntetés a jobboldal ellen (Joe Klamar / AFP)