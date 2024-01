Mit hozhat Trumpnak, hogy Orbánnal kampányol?

Valószínű, hogy a legegyszerűbb magyarázat áll a legközelebb a valósághoz. Trump politikusi imázsának sarkalatos eleme az, hogy kerek-perec kimondja a nyilvánvalót, még akkor is – sőt különösen akkor – ha ezt az igazságot a szélsőséges politikai korrektségre nevelt amerikai fősodor legszívesebben elhallgatná. Ezért beszél teljes nyíltsággal a tömeges bevándorlás okozta veszélyekről, a liberális irányítású nagyvárosokat ellepő nyomorról és bűnözésről, a hagyományos – liberális gőggel átitatott – amerikai külpolitikáról vagy a woke ideológia marxista jellegéről – mondta mindezzel kapcsolatban a Mandinernek Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Koskovics hozzátette: azért emeli ki Orbán Viktor szerepét a világban, mert politikai brandjének szerves része felhívni a figyelmet olyan magától értetődő igazságokra, melyeket ellenfelei elkendőznének. „Márpedig tudjuk, hogy mit gondol az amerikai baloldal hazánkról és a magyar miniszterelnökről.”

Tény, hogy az elmúlt bő évtizedben, ha fontos témákban vita alakult ki Orbán Viktor és a liberális vezetők között, akkor kivétel nélkül a magyar miniszterelnöknek lett igaza.

Amikor 2014-ben Magyarország jogi és fizikai határzárral megállította a migránsokat, a liberális fősodor elemi dühvel ugrott a kormánynak, ám mára szinte minden európai állam átvette a magyar megoldásokat. Ukrajna kapcsán is a békét sürgető magyar álláspont bizonyult helyesnek, hiszen mára már az „ukránellenességgel” alig vádolható Washington Post vagy The New York Times is elismeri, hogy Kijev borzalmasan nehéz helyzetbe került és tárgyalnia kell. Az amerikai Kongresszus is vonakodik attól, hogy tovább finanszírozza a háborút. Sokkal helyesebb lett volna Zelenszkij elnök szempontjából ha erősebb lapokkal kezdi meg a tárgyalást – ahogy ezt Orbán Viktor javasolta neki a katasztrófába fulladt ukrán offenzíva előtt – tette hozzá a szakértő.

Koskovics kifejtette: a magyar jobboldalnak fontos szerepe volt abban a munkában, amely a konzervatívok nemzetközi összefogását eredményezte. Az elmúlt években a nemzeti erők – reagálva az internacionalista baloldal alapvető civilizációs értékeink ellen indított átfogó támadására – sikeresen szervezték meg a közös ellenállást. A CPAC Hungary külföldi partnereink számára is fontos eseménnyé vált, melyet hazánk idén áprilisban már harmadszor rendezhet meg. A jobboldali politikai konferencia fő szónoka Orbán Viktor, míg Donald Trump videóüzenetben szól a részvevőkhöz.

A tengerentúli jobboldal és a magyar konzervatívok tehát vitán felül egymásra találtak,

nem utolsó sorban azért, mert a hazai eredmények az Atlanti-óceán túlpartjáról is jól látszanak. Márpedig az amerikaiak – különösen Donald Trump – szeretik a győzteseket.

Nagyon hasznos lehet Magyarország számára, ha a következő amerikai elnök barátsággal és tisztelettel tekint hazánkra és a magyar kormányfőre. Márpedig Trump megválasztására egyre nagyobb esély mutatkozik, miután toronymagasan és rekorderedménnyel nyerte meg a az első előválasztási harcot Iowa államban – hívta fel a figyelmet Koskovics.