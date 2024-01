Ketten maradtak – New Hampshire-ben csap össze Donald Trump és Nikki Haley

Az elemzők szerint

Haley-nek New Hampshire-ben lehet egyedül esélye arra, hogy megközelítse Trumpot.

Ennek elsődleges oka az, hogy az államban nem csak a republikánusok szavazhatnak. New Hampshire-ben az előválasztáson részt vehetnek a hivatalosan függetlenként regisztrált szavazók is – írja a The Hill elemezése. Ez ugyan kedvezhet Haley-nek, azonban valószínűleg nem lesz elég a győzelemhez, hiszen így is két számjegyű a lemaradása Trump mögött. A Hill szerzője szerint az, hogy Nikki Haley egyre jobban teljesít a függetlenek és a mérsékelt republikánusok körében, az ugyan New Hampshire-ben viszonylag jó eredményhez vezethet, azonban más államokban valószínűleg hátrányt jelent.

A Trump-szavazók a Haleyhez hasonló középvonalas politikusokat „RINO”-nak (Republicans In Name Only/Csak nevében republikánus) gúnyolják, mondván: nincs valódi különbség egy „RINO” és egy demokrata között.

Bár kilépett a versenyből, Ron DeSantis neve ott lesz New Hampshire-ben a szavazólapon, sőt még több korábbi jelöltaspiráns (például Mike Pence) neve is ott lesz a lapon. Így a szavazók a fülkékben pár másodpercig elmerenghetnek egy „mi lett volna ha?” forgatókönyvön.

Mike Dennehy republikánus tanácsadó a Politicónak azt nyilatkozta, hogy DeSantis kilépése pofon lehet Haley-nek, hiszen

a floridai kormányzó szavazói Trumphoz fognak áramlani.

Bár DeSantis nem rendelkezett jelentős támogatással az államban, kiugrása megnövelheti Trump előnyét. „DeSantis kilépésevel elszállt az esély, hogy Haley 50% alatt tartsa Trumpot” – mondta Dennehy, aki szerint a volt elnök akár a 60%-ot is átlépheti.

Haley vasárnap optimistán nyilatkozott az esélyeiről: „Én leszek a jelölt. (...) Az amerikaiak 70%-a nem akar Biden-Trump újrajátszást. (...) Iowában a lakosság kevesebb mint 2 százaléka szavazott. Nem engedjük, hogy ez döntsön az ország sorsáról. Még hátra van New Hampshire, Dél-Karolina, jön a szuperkedd. Harcolni fogunk és győzni fogunk. Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy az emberek lebecsülnek engem” – mondta a CNN-nek a politikus.

A keddi voksolás előtti utolsó Washington Post-Monmouth felmérés szerint: Trump 54%-on áll, míg Haley 34%-on, Ron DeSantist pedig a szavazók 8%-a tervezte támogatni. DeSantis váratlan kilépése után Trump jelentős előnye tovább növekedhet. Érdekesség, hogy ugyan New Hampshire-t szinte minden választáskor „billegő államként” jellemzik, de utoljára George W. Bush tudta megnyerni a republikánusoknak, még 2000-ben.

Nikki Haley lehet, akkor sem fogja felfüggeszteni a kampányát, ha nem nyeri meg New Hampshire-t.

A CNN-nek adott interjú alapján a márciusi „szuperkeddig” is elhúzhatja. De nagyon nehéz előre látni, hogy miként fog dönteni, hiszen Ron DeSantis kiszállása a versenyből váratlanul ért sokakat. Ha Haley kitart, akkor fontos állomás lehet számára a februárban sorra kerülő Dél-Karolina, hiszen korábban éppen ő volt az állam kormányzója.

Ha azonban sem New Hampshire-ben, sem pedig Dél-Karolinában nem tud jó eredményt elérni, vagyis meg sem közelíti Trumpot, akkor ahogy DeSantisnak, neki is el kell majd ismernie: a szavazók Trumpot akarják.