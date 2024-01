Ennek nem lesz jó vége – felvonultak a román gazdák a magyar határra

Elzárták a román-magyar határ Csanálos-Vállaj határátkelőjét szerdán az immár napok óta tiltakozó román gazdák, és több romániai helyszínen is folytatódtak a forgalomlassító felvonulások.

Elfogyott a gazdák türelme

Bár az egyes gazdaszervezetek képviselői már hétfőn este megegyeztek a román mezőgazdasági minisztériummal követeléseik teljesítéséről, a román gazdák spontán tüntetései szerdán is folytatódtak. A Nagykároly környéki gazdák délben a román-magyar határra, a csanálosi (Urziceni) határátkelőhöz vonultak, ahol előbb az egyik, majd mindkét sávot lezárták traktorjaikkal, akadályozva a határátkelést – írta a román rendőrség közlekedési osztálya.

A tiltakozó gazdák napok óta követelik egyebek között a kamionok számára a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjainak csökkentését, a hektáronkénti állami támogatás megemelését, az aszály okozta veszteségek állami kompenzálását és a gázolaj jövedéki adójának eltörlését. Emellett egyenlő versenyfeltételeket kérnek a szállításban, és szükségesnek látják egy minimális referenciatarifa bevezetését Spanyolország és Magyarország mintájára.

Követelik továbbá a parlament létszámának csökkentését a korábbi referendumnak megfelelően. Követeléseik között szerepel még 50 százalékos jövedelemadó-csökkentés a mezőgazdasági alkalmazottak számára, az elektronikus számla eltörlése az egymillió eurónál kisebb forgalmú cégek számára, és a földterületek eladásának megtiltása külföldiek számára.

A Szatmári Friss Újság beszámolója szerint szerdán a gazdák 40 munkagéppel vonultak a határátkelőhöz. A Presa SM román hírportál azt írta, Szatmár megye prefektusát is a helyszínre várják, hogy tárgyaljon a tiltakozókkal. A hírportál szerint a Facebookon szerveződő tiltakozók azt is felvetették, hogy a román-ukrán határra vonulnak, és a halmi határátkelőt is elzárják. Miután Radu Roca Szatmár megyei prefektus a csanálosi határátkelőhöz érkezett és tárgyalt velük, a gazdák feloldották a blokádot – írta a Szatmár.ro. A hírportál szerint a gazdák két órán keresztül állták el a határátkelőhöz vezető utat gátolva a ki- és belépést.