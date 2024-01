„Az ukrán erőknek ebben a helyzetben nincs más választásuk, mint védelemre rendelkeznek be, beássák magukat, hiszen ellentámadásra nincs esély. Ehhez nagy hatótávolságú rakétákra, F-16-osokra, és mindenek előtt rengeteg lőszerre lenne szükség. Sokáig így nem tudják tartani Avgyejevkát, elveszíthetik Kupjanszkot, sőt az oroszok már Rabotyino környékén is olyan pozíciókat vesznek vissza, amelyeket nyáron elveszítettek. Ezt a helyzetet az oroszok kihasználhatják – figyelmeztet több szakértő -, és megerősíthetik a pozícióikat addig, míg az újabb nyugati szállítmányok megérkeznek. Ráadásul a jelenlegi trend folytatódása mellett azok is csak legfeljebb a jelenlegi vonalak tartására lehetnek elegendők. Ennek a helyzetnek a megfordításához a nyugati hadi iparnak is fel kellene pörögnie, s akkor még nem beszéltünk arról, hogy az élőerő ijesztően gyorsan fogy.

Ez – jegyzi meg a CBC Kanada – leginkább az ukrán felet szorítja, ám azért az orosz oldal sem folytathatja ezt a háborút a végtelenségig

A kanadai közszolgálati műsorszolgáltató a jelenlegi helyzetet úgy értékeli, hogy a Nyugat kezdeti optimizmusát az aggódás váltotta fel, és az üres hadianyag raktárak, az egyre jobban érződő háborús elfáradás, valamint a politikai viták nem sok jóval kecsegtetik Ukrajnát. Úgy tűnik, az orosz felőrlő stratégia egyelőre nemcsak működik, de egyre inkább rémálommá válik az ukránok számára, és a riporter Bertrand Russell szavait idézi Kijev figyelmébe. Mint az ismert brit irodalmár, matematikus és filozófus fogalmazott, »egy háború nem dönti el, hogy kinek volt igaza, csak azt, hogy ki maradt életben«. S jelen pillanatban Ukrajna számára már ez, nem pedig az elveszített területek visszaszerzése az igazi tét.

Egyelőre csak azt konstatálhatjuk az amerika Responsible Statecraft folyóirat főszerkesztőjével, hogy a 2023-as év legnagyobb geopolitikai vesztese Joe Bident, az izraeli valamint a palesztin népet megelőzve Ukrajna. Nem csupán az elnök, Volodimir Zelenszkij, hanem egész Ukrajna.”

