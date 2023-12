Téli csodavilágok a szomszédban – ezt kínálja a nagyváradi és a lengyel ünnepi forgatag

Úgy alakult, hogy egy hét alatt három ismertebb, külföldi karácsonyi vásárt is meglátogattam. Nagyvárad, Krakkó és Zakopane városának kultúrája bár jelentősen eltér egymástól, az mind a három helyszínről elmondható, hogy rövid idő alatt ünnepi hangulatot tudnak a forgatagukba betévedő lelkébe csempészni.

***

Békés forgatag a Körös-parti Párizsban

Advent második hétvégéjén gondoltunk egyet, és mivel épp otthon voltam Békés vármegyében, „kiugrottunk” Nagyváradra. Kicsit több mint egy óra alatt már a Körös-parti Párizs utcáin jártunk, ahol helyi idő szerint 17 órakor felkapcsolták a Szent László tér díszkivilágítását.

A látogatókat óriás diótörők köszöntik a tér két pontján is, az installációk között pedig megtalálhatók pazar karácsonyi gömbök, egy kisvasút, egy hatalmas mackó, illetve egy 2024-et köszöntő kompozíció is a városháza mellett.

A központi szerepet pedig a karácsonyfa kapja, melynek csúcsára minden irányból fényfüzérek futnak fel.

Amin kicsit meglepődtem, hogy bár a közösségi médiába felkerült fotókon a vásár már-már monumentálisnak tűnik, a valóságban bő 20-30 perc alatt körbejárható. A tér egyik felén kaptak helyett a főként kézműves termékeket forgalmazó árusok, akik mézeskalács házikókat idéző bódékból kínálják portékáikat. Ezek között akadnak szappanok, karácsonyfadíszek, népi motívumokkal díszetett ruhák, illetve házi csokoládék és kolbászok is.

Egy táblának megfelelő méretű házi csokoládé ára 10 lei körül alakul, amely átszámítva 770 forint, míg a legtöbb díszt hasonló áron kaphattuk meg, mint a budapesti vásárokban. Igaz volt ez a ruhaneműkre is, egy női hímzett felsőért 10 ezer forint körüli összeget kell fizetni.

A másik térfélén pedig pár vendéglátós sorakozott. A legtöbbjüknél 15 leiért mérik a forró csokoládét és a puncsot, míg 2 deciliter forralt borért 25 leit, azaz mintegy 1900 forintot kérnek. A helyi finomságnak számító óriás kürtőskalácsért – amely vagy háromszor akkora, mint a Budapest több pontján kis kioszkokból kínált – pedig már 30 leit kértek, azaz 2500 forintot.

Összességében elmondható, hogy a nagyváradi vásárra megéri kilátogatni még a két ünnep között is. Nincs nagy tömeg, jó áron meg lehet kóstolni a bihari táj finomságait, a látvány és a fények pedig már magukban felemelő pillanatokat okoznak. Főleg akkor, ha a tér körül található templomok harangjátékában is részünk lehet. Sőt, még egy-egy műsort is elcsíphetünk a színpadon.

Örökmozgó Krakkó

Még októberben fizettem be egy lengyel utat, így advent harmadik hétvégéjét Dél-Lengyelországban töltöttem. Az egykori lengyel főváros egyik legnépszerűbb eseménye a karácsonyi vásár, amely november végétől január 1-jéig látogatható a világörökségi listán is szereplő főtéren (Rynek Glowny). Viszont érdemes meggondolni, hogy mikor sétálunk ki, mert

kora délutántól az esti órákig hatalmas tömeg hömpölyög az árusok standjai között, még a Posztócsarnok árkádjai alatt is.

A furakodás és a lökdösődés pedig jócskán el tud venni a vásár varázsából.

A krakkói karácsonyi vásár különlegességét a helyi gasztronómiai fogások adják a leginkább. Több sorban is sorakoznak egymás mellett a vendéglátósok, köztük azok, akik kifejezetten a lengyel konyhára jellemző leveseket kínálnak. Ezek egyike a zurek, ami ami fehér kolbásszal, füstölt húsokkal és főtt tojással készült rozsliszttel savanyított leves, de legalább ilyen híres a céklalevesük is. A barszcz nem olyan sűrű, levesbetétként pedig a raviolihoz hasonlító pierogit használják. A levesek ára 20 złotyi körül mozog, azaz egy tányér melegétel 1600-1700 forintba kerül.

S ha már Lengyelországban járunk, semmiképp sem szabad kihagyni a sajtokat. Természetesen lehet kapni Krakkóban is a híres podhalei juhsajtot, az oscypeket, de ha valaki pénztárcbarát áron akar kóstolgatni, akkor érdemesebb a kisebb üzletekben szétnézni vagy tenni egy kitérőt Zakopanéba. A grillezett, baconos kóstolóért 7-9 złotyit kell átlagban fizetni, azaz egy darab 600-700 forintba kerül.

Az előállított, orsó alakú termék súlya 60-80 dkg, hossza 17-23 cm, átmérője a legszélesebb részen 6-10 cm lehet. Színe hagyományosan finoman fénylő szalmasárga vagy világosbarna kell, hogy legyen. Az eredeti oscypek Zakopanéban a sajtpiacon kapható.

Bár a lengyelek leginkább a vodkáikról híresek, itt is hosszú sorok tudnak kialakulni a forralt boros bódéknál. Két deci meleg italért pedig 25 złotyit, azaz 2200 forintot kérnek átlagosan.

A forgatagban magyar árusokkal is találkozhattunk a litvánok és az ukránok mellett, akik a lángos mellett kürtőskalácsot is árultak többek között.

Szerencsére ezek is kapósak, mindig sok turista várta a sorát hazánk fiainak standjai előtt is.

De komoly tumultus tud kialakulni a népi kézművesek előtt is, akiknél még sárkányos karácsonyfadísz is kapható. Hiszen, aki Krakkóban jár, nem térhet haza sárkányos szuvenír nélkül! Hiszen a legenda szerint a Wawel egyik barlangját egykor ilyen szörny lakta, amelynek csillapíthatatlan éhségének egy élelmes vitéz vetett véget, és szabadította meg a várost a rettegéstől.

Karácsonyi díszkivilágítás Krakkó óvárosában. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Téli mesevilág Zakopanéban

Zakopanét Lengyelország téli fővárosának is szokták nevezni, hiszen kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt a téli sportok szerelmeseinek, de azok is kedvüket lelhetik benne, akik csak gyönyörködni szeretnének a hófödte hegyvidéki tájban. Az utazási irodák több opciót is kínálnak azoknak, akik szeretnék jobban megismerni ezt a górálok lakta várost, amit a Tátra mellett különleges faházai varázsolnak igazán mesebelivé.

Aki önfeledten szeretne kóstolgatni vagy elmerülne a lengyel folklórban, annak érdemes végigjárnia a Krupówki utcát és felkeresnie a helyi piacot is,

ahol a bódékból a helyi termelők sajtjai mellett megkóstolhatja a máig népszerű lengyel melegszendvicset, a zapiekankát. Mint azt a krakkói kitérőnél is írtuk, a legjellegzetesebb sajt az oscypek, amelynek ára 10 és 14 złotyi között mozog, azaz egy hengernyit 880 és 1300 forint közötti összegért vehetünk meg. Míg a melegszendvics általában 12-13 zlotiyba kerül.

Természetesen Zakopanéban is kortyolgathatunk forralt bort. Az árak e termék tekintetében megegyeznek a krakkóiakkal, két decinyit átlagosan 25 złotyiért tudunk megvásárolni. Ha pedig egy laktató ebédre vagy vacsorára vágyunk, amely helyi fogásokból áll, akkor a menüre körülbelül 60 złotyit kell szánnunk.

Havas utcakép Zakopanéból. Fotó: Omar Marques / Anadolu Agency (Photo by Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Ha szép az idő, mindenképp érdemes felmenni a siklóval a Gubalowkára.

A Gubalowka hegy csúcsa 1126 méteres tengerszint feletti magasságban található, innen gyönyörű kilátás nyílik városra és a Tátra vonulataira is. A siklóra 35 złotyiért lehet jegyet váltani helyben. Ha pedig interneten megvesszük előre, egy kicsit még spórolunk is.

Ha pedig szívesen magunkra is öltenénk a lengyel népviselet darabjait, akkor mind a Gubalowkán, mind a a főutcán egyaránt tudunk válogatni a kendők, pólók, szoknyák és ékszerek sorából. Egy lengyel virágmintás kendő ára 35-45 złotyi között mozog, pólókat 60 és 80 złotyiért tudunk venni, míg a szoknyák átlagosan 80 złotyinál kezdődnek.

S végül, de nem utolsósorban nem szabad megfeledkezni az édességekről sem. Általánosságban 7-10 złotyiért az üzletek többségében a Wawel csokik sokaságából válogathatunk, de nem szabad kihagyni a krówka tejkaramellát sem!

***