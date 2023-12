Reynders biztos az EP-nek: Lehet kritizálni Orbánt, de a reformok kapcsán tisztességesnek kell lennünk

Háttérbeszélgetést tartott magyar újságíróknak Brüsszelben az Európai Tanács éppen zajló csúcstalálkozójának margóján a magyar pénzek ügyével legintenzívebben foglalkozó két biztos, az igazságügyért felelős belga Didier Reynders és a költségvetésért felelős osztrák Johannes Hahn, melyen lapunk is részt vett.

Az igazságügyi reformért felelős Reynders biztos a Magyarország számára tegnap felszabadított 10,2 milliárd euró kohéziós pénzről azt mondta: „Ha előrelépés van, akkor döntenünk kell.

Ha azért blokkolunk pénzeket, hogy eredményeket érjünk el, akkor fel is kell szabadítanunk a pénzeket, amikor eredményeink vannak”.

Hangsúlyozta: a Bizottságban a döntés meghozatala ellen egyetlen biztos sem tiltakozott.

Terápia az EP-képviselőknek

Valószínűleg a magyar források kapcsán akadékoskodó Európai Parlamentnek üzenve úgy fogalmazott: a Bizottságnak a maga oldalán is tiszteletben kell tartania a jog uralmát és a határidőket, mert ha nem így tesznek, akkor Magyarország az EU Bíróságához fordulhatna. Azt pedig az igazságügyi biztos el sem szeretné képzelni, mi lenne akkor, ha Magyarországnak adna igazat a Bizottsággal szemben az EU Bírósága – bár hozzátette,

biztos hatalmas kampány lenne belőle Magyarországon.”

Az Európai Parlament négy frakcióvezetőjének (Néppárt, Szocialisták és Demokraták, Renew, Zöldek) Bizottsághoz címzett levelére irányuló újságírói kérdést úgy válaszolta meg: próbálta elmagyarázni kollégáinak, hogy „lehet nagyon kritizálni Orbán Viktor különböző cselekedeteit, de a reformokkal kapcsolatban akkor is korrektnek kell lennünk”. Azoknak, akik azzal próbálták eltolni a magyar pénzekről való döntést, hogy először meg kellene várni, hogyan valósul meg Magyarországon az igazságügyi reform, úgy válaszolt:

Nem lehet azt mondani, hogy igen, meghoztátok a reformokat, de a jövő év kapcsán kételyeink vannak. Azt majd jövőre meglátjuk!”

Reynders ugyanakkor azt mondta, hogy az Országos Bírói Tanács januári tisztújítása kapcsán, ami miatt az EP tolná a pénzek kifizetését, „már jó jelek vannak”.

Elmondta: azzal is próbálta nyugtatni az EP-képviselőket, hogy Magyarország ezt a pénzt nem most azonnal, hanem a számlák benyújtásának ütemében, fokozatosan kapja meg. Arra, hogy a magyaroknak az egészet azonnal kifizessék, „nem is lenne pénzünk” – szólt közbe ezen a ponton Hahn biztos.

Erasmus-ügyben semmi konkrétum

Johannes Hahn, akihez a jogállamisági kondicionalitási eljárásban visszatartott források, valamint a helyreállítási pénzek ügye tartozik, úgy fogalmazott: sajnos ő biztostársánál sokkal kevesebb sikerről tud beszámolni, mert

hasonlóan elkötelezettek voltunk ugyan, de kevésbé sikeresek”,

voltak egyeztetések a magyar kormánnyal a kondicionalitási eljárás kapcsán, de változni semmi sem változott.

Hahn biztos lapunk kérdésére, mely arra vonatkozott, hogy a közvetlenül a hallgatóknak és a kutatóknak fizetett Erasmus- és Horizon-pénzek kapcsán hogy lehet az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelméről beszélni, úgy fogalmazott: mivel ezt a pénzt az egyetemeken osztják el, ezért valójában nem közvetlen támogatás, és nincs is lehetőség arra, hogy az legyen. A közmédia kérdésére, melyben afelől érdeklődtek, hogy pontosan mit is várnának a magyar kormánytól az EU-s pénzek ügyében,

nem válaszolt semmi konkrétummal – bár a háttérbeszélgetés után kabinetének egy munkatársa még megosztott néhány információt a közmédia munkatársával.

Azt mindkét biztos határozottan állította: arról, hogy Magyarország bármit kizsarolt volna, szó sincs, az Európai Parlamentben és az európai fősodratú sajtóban ezzel kapcsolatosan megjelent hírek hamisak. Reynders biztos azt is elmondta: ha Magyarország akarná, akár még ezen a héten benyújthatna, megszavazhatna és a köztársasági elnökkel is alárathatna minden olyan törvényjavaslatot, amely az összes továbbra is befagyasztott pénz felszabadításához szükséges.