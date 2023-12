„Játszik a Nyugat a gondolattal, hogy átengedi Putyinnak Ukrajnát” – öt pontba szedte a Financial Times, mi lenne, ha veszítenének az ukránok

Megdöbbentő fogratókönyvet villantott a Financial Times

Játszik a Nyugat a gondolattal, hogy átengedi Putyinnak Ukrajnát – írta meg a Financial Times. A brit lap 5 pontba szedte, hogy egy ilyen döntéssel milyen forgatókönyv várhatna Ukrajnára és a világra.

Mutatjuk az angol lap által felvillantott öt pontot előbb röviden, majd kifejtve is:

Oroszország szörnyű „győzelmi igazságszolgáltatással” (megtorlással – a szerk.) sújtaná az ukránokat Egy brit diplomata szerint egy kisebb, szabad állam megmaradna ukrajna nyugati részén Putyin irányítása alá vonná a világ búzaexportjának közel egynegyedét Az orosz elnök sikere támadásra bátorítana több, a szomszédja megszállásában érdekelt országot is a világban a „hiteltelenné” vált nato az eddigi legnagyobb kihívásával szembesülne

Az oroszok „győzelmi igazságszolgáltatása” a Financial Times szerint felérne egy megtorlással, ami a lap szerint ráadásul „nem spekuláció”. A brit lap úgy véli, már eddig is számos, oroszok által elkövetett tömeges kivégzésről, kínzásról adott hírt a sajtó.

Az FT szerint „az orosz megtorlások hatására több millió ukrán menekülne Nyugatra, ezúttal végleg.”

Az orosz győzelem a lap által felvillantott második következményként ténylegesen fennmaradhatna egy kis „Putyint nem zavaró” állam Ukrajna nyugati részén, amely akár az EU-hoz is csatlakozhatna, noha további támadásokra számíthatna.

Az említett forgatókönyv harmadik elemeként Vlagyimir Putyin irányítása alá vonna a világ búzaexportjának közel egynegyedét, a brit lap szerint az orosz elnök ráadásul már tett is ehhez kapcsolódó lépéseket.

A negyedik következményben említett „rossz példa” a brit lap szerint nemcsak Kínát, Venezuelát, vagy Azerbajdzsánt, de magát Oroszországot is további támadásokra sarkallhatná szomszédai ellen. Amelyhez kapcsolódóan az ötödik pontban említett NATO-probléma igen könnyen életre kelhetne, ha az orosz elnök például a Baltikumot is megtámadná, ahová a NATO vélhetően már csapatokat is küldene. Csakhogy a brit lap szerint kérdés, hogy meddig, hiszen

az FT szerint „néhány száz nyugati katona halála” után a szélsőjobbos pártok békét, vagyis „betarthatatlan békeszerződést” követelnének Putyinnal, vagy akár vissza is vonulhatnának, mondván, eleget tettek a NATO-szerződés 5. cikkelyének, miszerint harcoltak szövetségesükért. Hiszen senki sem szeretné, hogy egy konfliktus atomháborúig fajuljon – írja a lap.

A Financial Times teljes, angol nyelvű cikkét a témában ide kattintva olvashatja.

***

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov