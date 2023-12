Húsz százalékra mérik a Kennedy-dinasztia legújabb tagját, mutatjuk, mit jelenthet ez Bidenék számára

A The Dispatch magazin által közölt legfrissebb felmérések szerint Robert F. Kennedy – a meggyilkolt J.F.Kennedy unokaöccse, Robert Kennedy egykori igazságügyi miniszter fia – indulása eddig nem látott változásokat hozhat a 2024-es amerikai elnökválasztáson. Ismeretes, hogy már az elnöki posztért való bejelentkezésekor világos volt, hogy demokrata párti jelöltként nincs esélye jelöltségre, azonban az egész kérdést más fénybe helyezte, amikor a nyáron közölte, hogy független jelöltként indul, szakítva a családi hagyományokkal. A független indulás előnye, hogy nem kell az előválasztáson megmérkőznie Bidennel, ráadásul a független indulóként még többen szavaznának rá, mint azt a legújabb felmérés igazolta is.

Kennedy azt használhatja ki, hogy a kutatások szerint az amerikai választók több mint 50 százaléka nem akarja, hogy Joe Biden és Donald Trump között kelljen választaniuk 2024. novemberében. A The Dispatch szerint ezért jövőre komoly esélye van annak, hogy

a demokrata és republikánus jelöltek mellett egy vagy több független jelölt is jelentős szavazati arányt érhet el.

Ennek abból a szempontból is kifejezetten nagy jelentősége van, hogy az amerikai alkotmányos rendszer értelmében az elnököt nem közvetlenül választják, hanem az egyes államok által jelölt elektorok testülete. Többször is volt már arra példa, például 2016-ban is, Donald Trump megválasztásakor, hogy nem az országosan több szavazatot kapott jelölt költözhetett a Fehér Házba. Az 538 fős elektori testületben azonban nem elegendő az egyszerű többség, csak az lehet elnök, aki legalább 270 szavazatot, vagyis abszolút többséget szerez. Amennyiben ez nem jön össze egyik jelöltnek sem, az elnököt és az alelnököt a kongresszusnak kell megválasztania speciális szabályok alapján. Az elemzésből azonban az derült ki, hogy míg az elmúlt száz évben nem fordult elő ilyen helyzet, a jövő évi választásokon könnyedén előállhat egy ilyen szituáció, ugyanis a fő jelölteknek példátlanul magas az elutasítottsága. A lap elemzői szerint a független jelöltként induló ifj. Robert F. Kennedy felbolygathatja az állóvizet,

aki a felmérések szerint a szavazatok 20-22 százalékára számíthatna, ha most lenne az elnökválasztás.

A néhai John F. Kennedy elnök unokaöccse és a szintén meggyilkolt Robert F. Kennedy igazságügyi miniszter fia a családból is igencsak kilóg, miután többek között a CIA-t okolja nagybátyja 60 évvel ezelőtti megöléséért, valamint az amerikai főáramú sajtó is kifejezetten ellenséges vele szemben a Covid-járványkezeléssel és az ukrajnai háborúval kapcsolatos alternatív nézetei miatt. Mindezek ellenére Kennedy világossá tette, hogy mivel minden áron távol akarják tartani az elnökválasztástól, eldöntötte, hogy csak azért is elindul, független jelöltként 2024-ben. A felmérések szerint a 69 éves ügyvéd nem csak a Kennedy család hagyományos bázisnak számító demokrata tábor szavazatait osztja meg, hanem mint elitkritikus jelölt,

a republikánusok és a függetlenek körében is kifejezetten népszerű.

A The Dispatch a cikkben felhívta a figyelmet arra, hogy mivel kongresszusi képviselőket nem köti a választási eredmény, ezért az elemzők szerint, ha a képviselőház választja meg az elnököt, az inkább egy pápaválasztó konklávéra hasonlítana, ahol kiszámíthatatlan, ki kerül ki győztesen a szavazásból.

***

Nyitókép: Alessandro Bremec / NurPhoto / NurPhoto via AFP