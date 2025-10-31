Ft
Németország afgán migráns gyilkosság Aschaffenburg

Sokkoló döntést hozott a német bíróság: nem csukják le az afgán migránst, aki megölt egy bölcsődést

2025. október 31. 20:00

A bíró érvelése szerint a férfi a gyilkosság pillanatában nem volt tudatában annak, hogy rosszat tesz.

2025. október 31. 20:00
null

Egy német regionális bíróság csütörtökön azt a döntést hozta, hogy az afgán menedékkérő, Enamullah O., aki januárban egy napközis kiránduláson halálra késelt egy kétéves kisfiút és egy 41 éves férfit, nem vonható felelősségre a tetteiért, ezért élete végéig pszichiátriai osztályon fogják kezelni – számolt be a Remix News.

Az ítéletet kihirdető bíró arra hivatkozott, hogy a 28 éves elkövető súlyos mentális betegséggel küzdött a támadás pillanatában, ezért nem volt tisztában a tettei következményével, ahogy azzal sem, hogy rosszat tesz.

A kiemelten veszélyes gyanúsított nem fog további fenyegetést jelenteni, mert elzárják” 

– mondta a bíró az ítélethirdetéskor.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a férfi januárban a németországi Aschaffenburg városában található Schöntal parkban támadt egy bölcsődei csoportra. Az afgán migráns egy kétéves kisfiút és egy negyvenegy éves férfit megölt, egy kétéves szír kislány, egy 59 éves óvónő és egy 73 éves német férfi pedig megsérült a támadásban. A férfi ellen októberben indult bírósági eljárás, az ügyészség azonban indítványozta, hogy ne börtönbüntetést kapjon, hanem pszichiátriai ellátás alá kerüljön

Nyitókép: Gaspard FLAMAND / AFP

