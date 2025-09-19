Selyemzsinór a HVG-től: már az ellenzéki média sem tudja tovább védeni Ruszin-Szendi Romulusz tettét

Hát, idáig jutottunk: a Telex már arcpirító módon hazudik Magyar Péter érdekében
A Telex minden erejével igyekszik védeni Magyar Péter védhetetlen adóhantáit.
Magyar Péter és maga Ruszin-Szendi Romulusz nyilatkozatai után most a Tisza háztáji médiájában is lelepleződött a volt vezérkari főnök.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, már Szendrői Dávid ügyvéd is kimondta, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény tiltja a fegyverviselést nyilvános gyűléseken, elítélve ezzel Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel való fellépését a Tisza Párt fórumán.
A szabálysértési törvény és a gyülekezési törvény is tiltja, hogy valaki fegyvert viseljen, amikor részt vesz egy gyűlésen.
– fogalmazott az ellenzéki média, azaz a HVG.
Kiemelték azt is, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét is.
A szabálysértési törvény alapján elzárás, pénzbírság vagy közérdekű munka szabható ki büntetésként.
– részletezi a HVG cikke.
Azt már a Mandiner írta meg ezen felül, hogy Ruszin-Szendi más alkalmakon is viselt fegyvert civilként. Többek között egy születésnapi vacsorán, illetve egy HM-ingatlanban sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben.
Nyitókép: képernyőfotó
