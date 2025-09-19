Selyemzsinór a HVG-től: már az ellenzéki média sem tudja tovább védeni Ruszin-Szendi Romulusz tettét

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, már Szendrői Dávid ügyvéd is kimondta, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény tiltja a fegyverviselést nyilvános gyűléseken, elítélve ezzel Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel való fellépését a Tisza Párt fórumán.

A szabálysértési törvény és a gyülekezési törvény is tiltja, hogy valaki fegyvert viseljen, amikor részt vesz egy gyűlésen.

– fogalmazott az ellenzéki média, azaz a HVG.

Kiemelték azt is, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét is.