09. 19.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Pár Szendrői Dávid Magyar Péter fegyver ügyvéd törvény

Selyemzsinór a HVG-től: már az ellenzéki média sem tudja tovább védeni Ruszin-Szendi Romulusz tettét

2025. szeptember 19. 10:48

Magyar Péter és maga Ruszin-Szendi Romulusz nyilatkozatai után most a Tisza háztáji médiájában is lelepleződött a volt vezérkari főnök.

2025. szeptember 19. 10:48
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, már Szendrői Dávid ügyvéd is kimondta, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény tiltja a fegyverviselést nyilvános gyűléseken, elítélve ezzel Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel való fellépését a Tisza Párt fórumán.

A szabálysértési törvény és a gyülekezési törvény is tiltja, hogy valaki fegyvert viseljen, amikor részt vesz egy gyűlésen.

– fogalmazott az ellenzéki média, azaz a HVG.

Kiemelték azt is, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét is.

A szabálysértési törvény alapján elzárás, pénzbírság vagy közérdekű munka szabható ki büntetésként.

– részletezi a HVG cikke.

Azt már a Mandiner írta meg ezen felül, hogy Ruszin-Szendi más alkalmakon is viselt fegyvert civilként. Többek között egy születésnapi vacsorán, illetve egy HM-ingatlanban sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben. 

Nyitókép: képernyőfotó

***

 

namivan-2
2025. szeptember 19. 11:37
Azt lenne érdemes tudni, hogy a seregben ki támogatta RuszinSZR-t? Talán a beépült ukrán titkosszolgálat? Tapasztalatom szerint az állami szférában felső (belső) támogatás nélkül nem lehet érvényesülni. Feltéve, de meg nem engedve, tisza győzelem esetén lehet miniszter ez az emberszabású.
optimista-2
2025. szeptember 19. 11:14
A 444 még kitart, nincs veszve semmi.
Error404PageNotFound
2025. szeptember 19. 11:06 Szerkesztve
A Tisza egy one man show, és Ungarische Peter nem tűri a konkurenciát. Ráadásul arany tábornokom akkora ballaszt (a zsírleszívás ellenére is), hogy maga alá temeti az egész projektet és akkor lőttek az egész MLM-biznisznek.
Kovács József
2025. szeptember 19. 11:05
Dopemannak van igaza, hogy Romolusz a saját méretbeli problémáit próbálja kompenzálni az állandó fegyverviselésével.
