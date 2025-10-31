Ft
10. 31.
péntek
Ceglédi Zoltán Tisza etikai kódex Magyar Péter vélemény

Fontos fejlemény, hogy Magyar Péter közös etikai kódex elfogadására szólítja fel a választáson induló többi pártot

2025. október 31. 20:17

Nehéz időszak volt ez, de örülök, hogy Magyar deklarációja ezt most lezárta, és mostantól kifejezett várakozással vagyok az új és újabb, tiszteletteli, a véleményemhez való jogomért kiálló tiszás kommentek felé.

2025. október 31. 20:17
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Fontos fejlemény, hogy Magyar Péter közös etikai kódex elfogadására szólítja fel a választáson induló többi pártot, TEHÁT neki az rendben van, hogy mások is indulnak, sőt, egy etikai megállapodás erejéig össze is fog velük. Ez nagyon jó döntés.

Szerintem egyébként érdemes lett volna a deklarációval jövő hétfő reggelig várni, és a Tisza előválasztásán induló jelöltekkel, a másik 315 tiszással közösen megtenni a felhívást, de remélem, ők majd azért így is csatlakoznak. 

Nagyon fontosnak tartom Magyar Péter felhívását, hiszen a Tisza ezzel, ahogy írja, elkötelezi magát a »tisztelet kultúrája« mellett, továbbá kiállnak minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért és törekednek a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre. Nehéz időszak volt ez, de örülök, hogy Magyar deklarációja ezt most lezárta, és mostantól kifejezett várakozással vagyok az új és újabb, tiszteletteli, a véleményemhez való jogomért kiálló tiszás kommentek felé.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 10 komment

pandalala
2025. október 31. 21:17
"etika" jujj, ez a szó poloskapeti szájából!! .... :-DDDD
londonbaby
2025. október 31. 21:06
na ha jól értem akkor ennél a brüsszel véber HAZAÁRULÓ kutyánál az lenne a közös etikai kódex, hogy:_ ez van és kuss !!! Majd szokás szerint leszarják a pofáját..
XTRO
2025. október 31. 20:35
Biztos komolyan gondolta mert viccnek durva lenne…
pollip
2025. október 31. 20:35
Szomorú, de vicces.
