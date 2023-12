Greta Thunberg népirtással vádolta meg Izraelt

A híres klímaaktivista, Greta Thunberg legújabb véleménycikkében az izraeli–palesztin háborúról írt – számolt be róla a Politico.

Greta Thunberg írásának lényegi eleme az, hogy szerinte Izrael „háborús bűnöket” és „népirtást” követett el.

Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy Svédország is bűnrészes Izrael „tömeggyilkosságaiban”.

Az érvelés mellett most is megfogalmazott egyfajta parancsot is, ugyanis a „megbocsáthatatlan erőszak” megszüntetését követelte, mivel „a népirtás nem önvédelem, és semmiképpen sem arányos válaszlépés”.

A klímaaktivista ugyanakkor rámutatott az antiszemita és iszlamofób cselekmények „erőteljes növekedésére” is világszerte. „Ez elfogadhatatlan” – írta. „A diszkrimináció minden formáját, beleértve az antiszemitizmust és az iszlamofóbiát is, fenntartás nélkül elítéljük” – foglalta össze a véleményét Greta Thunberg.

