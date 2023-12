Ezentúl büntetik az átnevelő terápiát Norvégiában

85:15 arányban fogadták el a norvég parlamentben a képviselők az átnevelő terápiák betiltását és büntetését szabályozó törvényjavaslatot, melyet 2019 óta készítettek elő – írta a Vårt Land portál.

A cikkben ismertették, hogy

a törvény bűncselekménnyé nyilvánítja, ha valakit megpróbálnak rávenni szexuális orientációja vagy nemi identitása megváltoztatására,

akár orvosi, alternatív gyógyászati vagy vallási módszerek segítségével.

Megszegése három, súlyos esetben akár hat évig terjedő börtönbüntetéssel is szankcionálható.

A queer közösség örömmel fogadta a fejleményeket

A Vårt Land idézte Hilde Arntsent, az FRI, a Nemi és Szexuális Sokféleség Norvég Egyesületének vezetőjét is, aki közleményében úgy véli, hogy a tiltás pozitív fejleményt jelent az LMBTQ jogok szempontjából az országban.

„Sok queer ember tapasztalta meg gyermek- és felnőttkorában, hogy fájdalmas és káros kísérleteket tettek identitásunk megváltoztatására. Most egy erős politikai többség révén Norvégia úgy döntött, hogy a queer identitás megváltoztatására irányuló kísérletek elfogadhatatlanok.

Queernek lenni nem olyan állapot, amely terápiát igényel.

Hagyni kell, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és mostantól tilos, hogy bárki megpróbáljon megváltoztatni minket” – írta Arntsen.

A lap megjegyezte, hogy több politikus is pozitív változásként értékelte a döntést, ahogy a Norvég Egyház egyháztanácsának elnöke, Kristin Gunnleiksrud Raaum is. „Minden ember Isten képmására teremtetett, vitathatatlan értékkel” – jelentette ki. Raaum azt is hozzátette, hogy egyháza elhatárolódik az átnevelő terápiák minden formájától.

Van, akik szerint káros ez a törvény

Tone Lise Gustavsen, a Keresztény Erőforrásközpont ügyvezető igazgatója ugyanakkor veszélyesnek tartja a törvényt. Gustavsen

attól tart, hogy a szülők nem mernek majd beszélni a gyerekeikkel a nemekről és a szexualitásról.

„Megfoszthatják őket attól a joguktól, hogy útmutatást nyújtsanak saját gyermekeiknek, akiket összezavar a biológiai valóságuk és a gender diszfóriájuk. Ezeket a jó szándékú szülőket igazságtalanul vádolhatják azzal, hogy átnevelő terápiát folytatnak” – idézte az ügyvezető igazgatót a Vårt Land.

