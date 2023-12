Elhunyt Gaston Glock, a legendás Glock pisztolyok megalkotója

94 éves korában elhunyt Gaston Glock – közölte az osztrák milliárdos családja.

Glock gépészmérnöknek tanult Bécsben, ezt követően alapított saját vállalkozást, amely az 1980-as években vált katonai beszállítóvá. Glock saját tervezésű 9 milliméteres pisztolya rendkívüli népszerűségnek örvendett a különböző fegyveres testületek körében, valamint számos filmben szerepelt, emiatt a popkultúrában is kiemelkedő helyet szerzett. Ugyanakkor, ahogy a BBC cikke is írja, sok bűncselekményben is szerepet kapott a kézifegyver.

A milliárdos a nyilvánosságtól távoli, visszahúzódó életet élt, idejének nagy részét egy ausztriai tó partján fekvő birtokán töltötte. Vagyona a Forbes szerint elérte az 1,1 milliárd dollárt (420 milliárd forint).